Lo de las bolsas de plástico gratis, que tapan cloacas y cañerías, degradan playas y mares, matan peces, tortugas y demás animales acuáticos, no da para más. Aunque resulten prácticas y sirvan para otros usos, sin preocupar demasiado si son biodegradables o no y en esto último hay diferencias, pues no todos los materiales son igual de inocuos para el medioambiente. Pero ahora resulta que el decreto que reglamentó la ley deja que desear, (qué raro) así que algunos ya buscan alguna prórroga.