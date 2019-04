¡Ay Sendic!

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Tras unas semanas en silencio, el ex vicepresidente Sendic volvió los micrófonos. “No me gusta que la empresa tenga un resultado tan alto”, sostuvo, “el costo del combustible es un componente clave en la matriz productiva. Hay que tener cuidado que la aspiración de ganancia de una empresa pública no sea exagerada”. Lo que Sendic olvida es que esta ganancia es necesaria para tapar el agujero que dejó su gestión. La oposición debería pagarle a Sendic una audición radial. Así gana seguro.