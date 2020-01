Auditorías ¡por favor!

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La noticia de que el Correo gastó US$ 12 en la construcción de una planta que no utiliza genera indignación. Al pueblo uruguayo se le cobran impuestos realmente altos y luego se dilapida el dinero al antojo o conveniencia de los gobernantes. Se dirá que el FA recibió su merecido en las últimas elecciones donde no se le renovó el voto de confianza. Es verdad, pero esto que acaba de conocerse es más grave y acentúa la necesidad de auditorías por todos lados. Esas que van a venir con el nuevo gobierno.