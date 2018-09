Otra de Astori

De un tiempo (bastante largo) a esta parte, da la impresión de que el ministro Astori ha resuelto hacerle competencia a Pinocho, ese muñeco que le gustaba mentir. Con tal de dejar bien al gobierno y a su FA es capaz de decir cualquier cosa, sea cierta o no, aunque tiene la ventaja de que cuando miente no le crece la nariz. Como bajó la inversión en Uruguay, sostuvo que ese fenómeno ocurrió en toda la región, pero un informe de Cepal muestra que eso no es cierto: aumentó, excepto en Uruguay.