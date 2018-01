La Armada tiene razón

El urgente pedido de recursos por parte de la Armada Nacional, no solo es justo sino también absolutamente necesario. Uruguay ha extendido su mar territorial, pero no tiene la mínima posibilidad de cuidarlo y vigilarlo, sino que ha quedado a disposición de quien quiera usarlo y solo tiene que llegar e instalarse en él. Luchar en el escenario internacional por ampliar nuestro territorio marítimo es un sinsenti-do si después no se está en condiciones de proteger nada aunque pueda haber mucho.