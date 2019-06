Antel y su manejo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Varias de las cosas que dice el director blanco de Antel, Gustavo Delgado no hay que pasarlas por alto. Por ejemplo, que varias áreas de la población, sobretodo en el medio rural, no tienen la cobertura que deberían tener. Unos 30000 uruguayos carecen del servicio LTE. Pero en lugar de invertir en ello, como es el cometido del Ente, se gastó mucho más de lo presupuestado, en el Antel Arena, US$ 95 millones, sin Iva. A pesar de integrar el Directorio no sabe como se procesó el cálculo del costo de la obra.