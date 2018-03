13 años del FA

El número de homicidios crece de manera harto preocupante, pero eso no conmueve al Ministerio del Interior o, por lo menos, no da señales en tal sentido. Las informaciones dicen que en los últimos cinco meses han aumentado los asesinatos en un 47% con relación al mismo periodo del año anterior, y que en lo que va de marzo son 28, dos de ellos femicidios. Ahora no hay crisis que valga para echarle la culpa. Tras 13 años de políticas frenteamplistas, el país recoge los resultados. Y son de espanto.