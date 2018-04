Acuerdo saludable

No es la primera vez que ocurre y ojalá que esa práctica se institucionalice; todos los partidos políticos llegaron a un acuerdo para designar al Dr. William Corujo como nuevo ministro del Tribunal de los Contencioso Administrativo. El mecanismo supletorio para los máximos órganos judiciales de que si no hay acuerdo se recurre a la antigüedad no privilegia la calidad de la Justicia. De esta manera se privilegian los antecedentes técnicos de cada candidato y no el mero pasar de los años.