Actuar sin tonterías

Las medidas aplicadas por el presidente Lacalle Pou para frenar la pandemia del COVID-19, que han suscitado objeciones sin fundamento de la oposición, son un llamado de atención a los uruguayos para evitar aglomeraciones que contribuyen a diseminar el virus. Como bien dijo el senador Gustavo Penadés “acá tontos no habemos. Sí sabemos que no hay que congregarse”. El gobierno no busca limitar la libertad de los ciudadanos, sino que estos asuman la actitud debida para cuidarnos entre todos.