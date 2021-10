Más de lo mismo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Congreso del Frente Amplio volvió a mostrar la peor cara de esa fuerza política. Un discurso tosco, maniqueo, de buenos buenísimos por un lado, y villanos del otro. Cuando se trata de explicar cómo pudo ser que los villanos ganaran entonces una elección democrática, salen a luz los problemas. ¿La respuesta? Propia de un sector ideológico que ha hecho del eufemismo, una religión. El problema sería que “el FA gobernó para el pueblo, pero no con el pueblo”. No queda contento el que no quiere.