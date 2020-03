Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La marca Uruguay Natural nace en 2001 durante el gobierno del presidente Jorge Batlle. Fue utilizada principalmente por el Ministerio de Turismo para promover al país como un destino ideal para los amantes de la naturaleza.

Por otra parte, el Instituto Nacional de Carnes es otro organismo que hace muchísimos años promueve este concepto en ferias internacionales y de gran forma, incluso con un logo muy original de pasto en forma de código de barras. Es sin duda una marca fuerte, que nos identifica y hasta nos enorgullece como ciudadanos, pero, ¿realmente nos representa? ¿O se trata simplemente de una estrategia de marketing?



En el año 1990 el gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera creó a través de la Ley 16.112, el actual Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Más allá de que las estructuras burocráticas son un medio y no el éxito en sí mismo de una política pública, se le dio una relevancia institucional indiscutible al tema ambiental.



Hoy, 30 años después se introducen a través de la Ley de Urgente Consideración algunos cambios que buscan profundizar en el tema. Desde la creación del Ministerio de Medio Ambiente y Agua a través de la transferencia de recursos humanos, materiales y financieros que ya existen en el actual Ministerio de Vivienda, hasta la eliminación de la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático creada por Ley N°19.355 de 2015.



Lacalle Pou cumple así con dos promesas de campaña, el medio ambiente en el centro de la política nacional y terminar con oficinas y reparticiones del estado que duplican o triplican sus cometidos.



No hay duda de que estamos ante un deterioro ambiental visible y comprobable. Es tiempo de que se tomen acciones en serio en torno a varios temas en los que el país va quedando lejos del eslogan “Uruguay Natural” al que hemos hecho referencia. En el peor recuerdo debe quedar que se presentó a votación una ley de gestión integral de residuos el último día de la legislatura y luego de 15 años de gobierno frenteamplista. Tarde sí, demasiado.



También debe tomarse co-mo un mal chiste que 5 meses antes de terminar su mandato, el gobierno del FA presentó un “Plan Nacional Ambiental”, donde abundan conceptos muy bonitos como “desarrollo sostenible y equitativo”, “transversalidad”, “estratégico” “sistema de seguimiento”, “buena calidad de vida para todos y todas”, etc. El nuevo gobierno debe ser concreto y efectivo en sus propuestas para que no se siga mirando para el costado en los temas ambientales.



Algunos ejemplos en los que hay que transitar sugieren: fortalecer la capacidad técnica de la actual Dinama o del futuro Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Atender el colapso de los vertederos a cielo abierto en casi todo el país. Dotar a OSE de recursos para que deje de ser uno de los principales contaminantes. Apostar de lleno a la cultura ambiental, porque los esfuerzos son aislados, en especial de organizaciones con conciencia del mundo en el que vivimos con recursos finitos, o instituciones educativas en donde los niños aprenden y luego chocan de frente con una cultura a contramano. Promoción de la economía circular donde se implementa un nuevo paradigma que permite cambiar hábitos de producción y consumo.



De lo que estamos seguros es de que el Uruguay debe ser natural e inteligente y de que la acción decidida debe sobreponerse a la inacción que tanto daño nos ha hecho.