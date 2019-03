Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

>> QUE el show incluyó loas al gobierno, llamados a no sucumbir ante la ola fascista que estaría azotando a la región, y reivindicaciones a la nación charrúa, entre otros dislates.

>> QUE al caos que se denuncia en la Dirección de Cultura hay que sumar los manejos partidarios rastreros que ya son conocidos en la parte de los llamados Centros MEC.

>> QUE muchos militantes del Frente Amplio se preguntan por qué tanta obsesión en la dirigencia por no investigar el manejo económico del Mides.

>> QUE si no hay nada que ocultar, no se explican por qué no se abre esa repartición para una investigación imparcial.