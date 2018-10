Se viene Sendic candidato

Aesta altura es muy difícil que haya alguna sanción del Frente Amplio a Raúl Sendic como consecuencia del lapidario dictamen del Tribunal de Conducta Política de su partido que le impida presentarse como candidato al Senado en las próximas elecciones. Ha pasado más de un año de conocido y nada, absolutamente nada se ha hecho hasta ahora y, a medida que se acerca el año electoral, es más difícil que se haga. Además, en el grupo del exvicepresidente no son tontos y han planteado que José Mujica encabece la fórmula presidencial de la coalición.

El líder del MPP ha dicho —repetidas veces— que no será candidato, pero este guiño que le hace el grupo Sendic lo asume como piropo: ya aceptó ser el orador central en el cierre del Plenario de la 711 que se realiza mañana justamente en "La huella de Seregni", sede central del Frente Amplio. Sendic no concurre allí desde el 9 de septiembre del 2017 cuando comunicó al Plenario su decisión de renunciar a la vicepresidencia y evitó una sanción que en aquel momento parecía ineludible. En el debe quedó su anuncio de que iba a exponer su defensa y el pedido a "mis compañeras y compañeros que esperen a dicha instancia y allí conocerán mi verdad y les demostraré mi inocencia".

Sendic tiene un fallo de primera instancia —que ha apelado— de la Justicia de Crimen Organizado que lo hace responsable de reiterados delitos de peculado (apropiación indebida cuando la víctima es el Estado) en el uso de tarjetas corporativas (fueron más de 300 veces por un total de $ 550.000 y US$ 38.000; devolvió 130 dólares) y abuso de funciones en los negocios de cancelaciones de deudas con Exor y la petrolera venezolana Pdvsa, pero lo que está en juego es el dictamen del Tribunal de su partido, aunque solo se refiere al uso de las tarjetas corporativas. El informe del Tribunal fueron cinco páginas, donde se reseñan los hechos y sus declaraciones más importantes y finalmente concluye de manera categórica:

"La actuación del Cro. Sendic en estos hechos compromete su responsabilidad ética y política, con incumplimiento reiterado de normas de control. El Tribunal no llega a esta conclusión por un criterio minucioso de reprobación de cualquier acto irregular puntual. El cuadro general que presentan los actos reseñados del Cro. Sendic no deja dudas de un modo de proceder inaceptable en la utilización de dineros públicos. Agravan lo anterior la especial responsabilidad que imponía la condición de Presidente del Directorio de Ancap, y también la forma en que el Cro. Sendic ha respondido públicamente a los cuestionamientos de su conducta".

El Frente Amplio no ha respondido ni actuado siquiera por estos cargos que hacen a su funcionamiento interno. ¿Qué pasaría si a ello le agregamos el sacrificio de los ciudadanos que tienen que pagar más impuestos y las tarifas públicas más caras para intentar cubrir el agujero negro de 800 millones de dólares que dejó en Ancap? Dejamos de lado el título de "licenciado" que adornó su carrera pública; será un título absolutamente falso, pero no provocó daño a los bolsillos del pueblo. Pero sí recordamos que para defenderlo el FA no dudó en aprobar una declaración que denunciaba la existencia de "una campaña de la oposición y de diferentes medios de comunicación destinada a menoscabar la imagen y credibilidad tanto de integrantes de nuestro gobierno como de debilitar la estabilidad democrática del país". Así nomás: decir que Sendic no tenía título era, ni más ni menos que "debilitar la estabilidad democrática del país".

No hay dudas, es harto difícil que el Plenario del FA sancione al exvicepresidente. Puede haber algunos que estén dispuestos a hacerlo, pero se necesitan los votos de 4/5 de sus miembros. ¿Alguien cree que se logrará? También es harto difícil incluso que algún sector plantee en su seno la posibilidad de una sanción, porque ello daría lugar a debates y enfrentamientos y se sabe muy bien que la coalición es experta en barrer y ocultar todo bajo la alfombra de retazos de su mentada unidad.

Y tampoco lo harán porque todo el FA es responsable en el caso Sendic. El gran culpable ha sido el Frente Amplio en su totalidad. Fueron quienes lo arroparon como si fuera el gran elegido para la renovación; lo llevaron como diputado; cuando perdió la banca lo ingresaron a Ancap; fue vicepresidente y presidente de la principal empresa estatal del país; lo nombraron Ministro de Industria; volvieron a designarlo al frente de Ancap y luego lo catapultaron a la Vicepresidencia de la República. Marcharon juntos durante años.

¿Quién tira la primera piedra?