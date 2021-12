El veto y la salud republicana

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Al cabo de meses de debate, el Senado completó la sanción del proyecto forestal presentado por Cabildo Abierto.

El Poder Ejecutivo, según había anunciado, lo vetó. Y como los impulsores no tienen “los tres quintos de los miembros presentes de cada una de las Cámaras”, la iniciativa capotó.



La insistencia cabildante a pesar de la oposición presidencial junto a la paradoja de que el Frente haya votado con Cabildo Abierto tan luego en un tema de la propiedad rural, suscitó elucubraciones y cálculos políticos. No podemos sorprendernos: hace décadas que en el Uruguay todo se especula en términos comiciales; y en diciembre de 2021 ya no estamos a cinco años de las elecciones, sino a dos años y medio de las internas, por lo cual es natural que en este asunto muchos vean sólo una jugada político-partidaria. Ahora bien. Lo ocurrido con el zarandeado proyecto muestra otras luces que no deben desdeñarse. Véase.



La palabra “veto” no aparece en las normas constitucionales sobre la tramitación de las leyes. En la Constitución, el verbo “vetar” figura sólo una vez, en el apartado D) del art. 331, según el cual las leyes de reforma constitucional “no podrán ser vetadas por el Poder Ejecutivo y entrarán en vigencia luego que el electorado… exprese su conformidad por mayoría absoluta”. Fuera de eso, la Constitución no habla de veto. Y aunque es idiomáticamente correcto que en el periodismo usemos la palabra, es importante recordar que ninguna de las Constituciones de nuestra historia le atribuyó al Presidente el poder de veto, en el sentido fuerte que adquirió por el uso que de él hicieron los EE.UU. y la ex URSS en el Consejo de Seguridad de la ONU.



El artículo 137 de la Constitución dispone que “Si recibido un proyecto de ley, el Poder Ejecutivo tuviera objeciones que oponer u observaciones que hacer, lo devolverá con ellas a la Asamblea General, dentro del plazo perentorio de diez días.” Y el artículo 138 establece que “Cuando un proyecto de ley fuese devuelto por el Poder Ejecutivo con objeciones u observaciones, totales o parciales, se convocará a la Asamblea General y se estará a lo que decidan los tres quintos de los Miembros…”



Basta leer tales artículos, para advertir que estas normas no habilitan al veto como acto de pulseada política, sino que, previendo como factibles y naturales las discrepancias entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo, les proveyeron un procedimiento para resolverlas por coloquio amigable de razones -objeciones, observaciones..,- y no por ucase.



Por tanto, si repasamos la peripecia de la ley forestal a partir de la Constitución, el episodio deja de reducirse a una pulseada política o a una expresión personalista en choque de poderes. Al revés: hay que celebrarlo como expresión de un diálogo abierto que felizmente retorna al modo de gobernarnos.



Durante quince años el Uruguay hizo oscura experiencia con administraciones que se hamacaban cómodas gracias a la seguridad de contar con mayorías automáticas. La unidad del Frente Amplio era monolítica y proclamada, y sigue siéndolo: tanto que el senador Astori discrepó con la ley de marras pero su suplente Mahia la votó alegremente dejando constancia de que sigue siendo “un norte la unidad de acción de la izquierda”.



Esa clase de unidad desemboca en mordazas y fanatismos que en el último gobierno frenteamplista llevaron a ridículos como el sostén in extremis a Sendic y a Bonomi.



Vistos sus frutos, debemos regocijarnos de que no sea esa la unidad de la coalición republicana que hoy gobierna.



En realidad, lo que nos volvió es nuestro modo tradicional de convivir, sin unanimidades y con correligionarios divergentes que hablaban fuerte no solo por temas de doctrina sino de actitud y temperamento. Esa dinámica le permitió a los partidos históricos discutir sin dividirse y construir la unión sin exigir ni imponer una unidad granítica reñida con la libertad. Si detrás de los datos de lo ocurrido se atiende a la esencia, se advertirá que lo fortalecido es el modo de discutir que recobramos y se sentirá que institucionalmente hay un inmenso logro. Hemos confirmado que estamos recuperando nuestro modo de unirnos en la discrepancia.



Y hemos confirmado algo más: que la coalición no se pone en riesgo por esta clase de escarceos, porque para existir no requiere la unanimidad propia de las dictaduras, como bien corresponde a un gobierno que el pueblo votó para acabar con los exclusivismos de círculos cerrados y restablecer, en calles y caminos de la Patria, la voz de la ciudadanía con todas sus alternativas y todos sus matices.