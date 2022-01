Valenti contra la Ley de Urgencia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La incipiente campaña para el referéndum contra la Ley de Urgente Consideración, viene aportando muchos elementos para el análisis.



Y para comprender lo que está sucediendo políticamente en Uruguay, en particular con una oposición política que claramente no hace pie desde que las urnas decretaran su salida del poder.

La noticia más comentada de esta semana, tiene que ver con la contratación del publicista Esteban Valenti, para que se encargue de la parte comunicacional de esa campaña. Una noticia que generó reacciones apasionadas de ambos lados del “mostrador”. Si algo hay que reconocerle a Valenti, es que su personaje público no deja a nadie indiferente.



¿Por qué es tan revelador que ésta campaña acuda a Valenti? Lo primero, muestra que todo lo hecho en estos meses previos, pese al tono triunfal que suelen usar los dirigentes del Frente Amplio, no estaba funcionando. Hace unos meses, se supo que este trabajo lo estaba realizando un publicista argentino que suele trabajar con candidatos kirchneristas, y que hace años vive en España.



Este “experto” habría sido el ideólogo del primer eslogan de la campaña, que declamaba que “La LUC no es Uruguay”, lo cual no solo es falso, ya que fue votada en el Parlamento por representantes democráticos del 60% del país. Sino que es insólito que un argentino que vive en España se crea con derecho a definir qué es Uruguay y que no. Así arrancamos...



En una nota publicada este martes por El País, y que investiga de manera muy clara y ecuánime el “backstage” de este desembarco de Valenti, portavoces de la campaña contra la LUC confiesan que con el asesoramiento del “experto” argentino las cosas no iban bien, y que las encuestas reservadas que manejaban, anticipaban una derrota contundente. Esto es importante tenerlo claro, ya que las encuestas son habitual campo de batalla para los activistas afines al Frente Amplio. Cuando no les son positivas, enseguida lanzan ataques acusando a sus autores de manipulación, o de ser parte del “blindaje mediático” del gobierno. Pero de repente aparecen en momentos clave encuestas que les dan mágicamente bien. Pasó con una que se promocionó como “la primera” de la campaña contra la LUC, y que daba cifras que luego fueron desmentidas por el resto de las empresas serias. Y ahora, justo en este momento de “bajón”, apareció otra de una empresa ignota, que también fue usada para levantar el alicaído ánimo de la militancia.

Pero casi que lo más interesante de este “backstage” del arribo de Valenti a su nuevo rol, es que no lo fue a buscar el Frente Amplio, ni ningún legislador relevante. Quién decidió sumarlo a la campaña fue el presidente del gremio de Ancap, Gerardo Rodríguez. Es más, Valenti habría aceptado, según dice, porque fueron a convencerlo Fernando Pereira y Marcelo Abdala. Y la Mesa Política, principal órgano de conducción del FA, ni siquiera fue consultada, sino que se limitó a aprobar una moción sobre la gestión de Rafael Michelini al comando.



Esto por si a alguien le quedaba alguna duda de que el Frente Amplio es hoy poco más que la caja de resonancia política del establishment sindical.



Otro detalle interesante que deja esto en evidencia es la falta de coherencia en el liderazgo opositor. Valenti ha sido un locuaz crítico de las gestiones pasadas del Frente Amplio, sobre todo a partir de que Tabaré Vázquez y Danilo Astori decidieran romper vínculo con sus asesoramientos. Sus críticas feroces al ex vicepresidente Sendic, al Partido Comunista (con el que mantienen diferencias históricas que muchos vinculan a cosas muy lejanas de lo ideológico), e incluso sus posturas públicas y explícitas contra el propio referéndum contra la LUC, hoy provocan las delicias de sus rivales, y la crispación de sus, ahora de nuevo, aliados. ¿Cómo se puede pasar tan rápido de decir que “Yo no firmo por el referéndum”, o que “convocar a un referéndum contra la LUC, parcial o total, es un grave error”, a ser la cara visible del mismo?

Por último, hay algo más que anticipa esta contratación de Valenti: una campaña sucia, plagada de desinformación, mentiras, y eslóganes huecos. Eso ha sido la marca de orillo de cada campaña en la que ha estado involucrado este publicista, donde los hechos y realidades pasan a segundo plano, en beneficio de un discurso emocional, panfletario y engañoso hasta la caricatura. Si ya teníamos bastante de esa receta, agárrese para lo que viene. Sin dudas que todo esto será un desafío extra para quienes creen que la LUC es una ley positiva. Sobre todo, porque obligará a mantener la templanza, y no ingresar en el corral de ramas de debates estériles, que de seguro, comenzará en poco tiempo.