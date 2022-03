¡A las urnas!

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En cuatro días los orientales definiremos nuestras diferencias políticas como nos gusta más, en las urnas. Nunca un oriental es más oriental que cuando se encuentra en el cuarto de votación, a solas con su conciencia, para tomar su lugar en la toma de decisiones colectivas.

La democracia, por cierto, no es un criterio de verdad, es un criterio de asignación de poder, el mejor que la civilización ha descubierto en su evolución milenaria, así que el 27 de marzo, una vez más, nos toca elegir.

El próximo domingo estarán en juego 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, que se encuentra vigente en nuestro país desde hace casi dos años. Una ley que a aportado herramientas al gobierno para actuar y libertades a los uruguayos. La campaña ha sido de mala a pésima, con pocos argumentos y muchas mentiras, como pocas veces hemos visto de parte de dirigentes de primera línea.



Los analistas o periodistas políticamente correctos afirman que han existido falsedades desde ambos bandos, lo que es un emparejamiento injusto, los dirigentes sindicalistas y políticos del Sí se llevan todos los premios.



Veamos, en primer lugar, contenidos. En materia de seguridad se le quita el beneficio de reducir la pena a los delincuentes que cometen delitos gravísimos. La policía ahora puede actuar con la presunción de su buen accionar y tiene nuevas herramientas. Los números de los delitos han descendido en los dos años que lleva el actual gobierno luego de un crecimiento constante en los 15 años anteriores. Esto no es una opinión, es una descripción de la realidad. No ha existido gatillo fácil y las denuncias de abusos policiales han disminuido respecto a 2019, por lo que todos los argumentos de la coalición del palo en la rueda cívico-sindical son rotundamente falases.

En materia de economía la regla fiscal ha logrado lo que no pudieron los gobiernos frentistas; dos años consecutivos de cumplimiento de las reglas fiscales y una disminución de medio punto del producto de lo que pagamos por intereses de la deuda. El buen manejo fiscal no es un capricho, es cuidar el dinero de los uruguayos, darle buen uso y liberar recursos hacia fines necesarios, como la primera infancia, la mayor apuesta presupuestal que dispuso el gobierno el año pasado. Por qué el Frente Amplio la quiere derogar es un misterio.



En materia de alquileres se creó una alternativa nueva, que permite hacerlo sin garantías y, en contrapartida, con plazos más rápidos de desalojo en caso de incumplimiento. No afecta a quienes ya tienen otros tipos de contrato de alquiler en lo más mínimo, simplemente permite acceder a la vivienda a mucha gente que no cuenta con una garantía. Cuando se afirma que se es para proceder a un desalojo express en todos los casos se ha mentido sin remordimiento.



En materia de educación se han modernizado las estructuras que nos llevaron al deterioro educativo en que nos encontramos. Fuimos los mejores del continente, hoy miramos la tabla desde abajo y ese es uno de los grandes dramas que enfrenta nuestro país. Dotar de mayor agilidad a los órganos de gobierno de la educación y permitir formar comunidades educativas en los centros de enseñanza es un gran avance. Que se pretenda argumentar, como se hizo, que existe con estas medidas un intento de privatizar la educación publica es una de las mentiras más groseras de la campaña.

El capitulo llamado de libertad financiera ha permitido que el trabajador pueda cobrar su salario en efectivo si lo desea, simplemente, y quien quiere seguir cobrándolo por un banco lo sigue haciendo. Es un derecho, nada más ni nada menos, que se había perdido con la bancarización forzosa. La portabilidad numérica le permite a cada persona ser dueña de la identidad digital que conlleva su número de celular, simplemente es un derecho. Por qué se puede estar en contra de que cada persona cobre su salario por el medio que desee y sea dueña de su número de celular es otro gran misterio.



Lo cierto, y lo que deja la campaña pasando el rasero, es que la LUC ha otorgado derechos a las personas y le ha dado herramientas al gobierno para actuar mejor, y los resultados están a la vista, basta ver la disminución de los delitos o el mejor manejo de la economía. El gobierno y el Presidente de la República en particular se ha ganado un voto de confianza para culminar su gestión con esta ley que ha representado avances para todos los uruguayos.



Por eso, mañana ante Perú y el domingo contra el palo en la rueda, vamos con la celeste.