Tres millones de epidemiólogos

Imagine el lector que una persona concurre a un médico especialista y este le recomienda dejar de consumir grasas y azúcares, debido a sus altos niveles de colesterol.

Imagine que esa persona, en lugar de hacer caso al facultativo y comenzar una dieta sana, envía cartas a los medios y hace manifestaciones públicas despotricando contra él, acusándolo de insensibilidad hacia el prójimo y que el médico no tiene ningún derecho a privarlo del consumo de la comida que le gusta. Parece absurdo, ¿no?



Pues exactamente eso es lo que está pasando con algunos sectores de opinión en torno a las medidas restrictivas anunciadas por el gobierno el pasado primero de diciembre. Si existen mediciones objetivas de que los gimnasios y las actividades deportivas en lugares cerrados son proporcionalmente un foco principal de trasmisión del virus, ¿tiene sentido la airada protesta de algunas de esas instituciones?



Si el gobierno lo decidiera de manera discrecional, sin base técnica, podría cuestionársele. Pero lo hace asesorado por un grupo de científicos que representa lo mejor de la academia nacional y coordina un equipo multidisciplinario que investiga y opera con extraordinaria eficiencia en el combate de la pandemia. En el país de los tres millones de directores técnicos, ahora salen expertos en pandemia de debajo de las baldosas para enseñar a Radi, Paganini y Cohen lo que tienen que hacer.



Pero la realidad suele ser más porfiada que los arrebatos voluntaristas de los diletantes, y demuestra que las medidas tomadas por el gobierno han dado sus frutos y colocan a Uruguay en un lugar de referencia mundial por el manejo de la emergencia sanitaria.



Está claro que los gimnasios y clubes deportivos con espacios cerrados sufrirán por la medida restrictiva. A ningún gobierno le gusta perjudicar a un sector de servicios. Aceptar y acatar la cancelación de actividades no impide lamentarse por sus implicancias económicas, pero implica entender que el bien superior a proteger es el de la salud de la población, y confiar en que las decisiones, por duras que sean, se toman en función de análisis técnicos irrefutables.



Aquí no puede haber objetivos sectoriales a privilegiar por encima del bien común, ni tampoco perfilismos políticos que pretendan poner en duda la verdad científica. A la oposición le haría mucho bien sumar su voz a la del gobierno en este tema, en lugar del penoso papel cumplido por el senador Mario Bergara, negando que el Frente Amplio había pedido una cuarentena obligatoria, cuando no solo lo hizo, sino que además se sumó al recordado, insólito y vergonzante caceroleo promovido por el Pit-Cnt a pocos días de declararse la emergencia sanitaria.



La actitud más redituable en imagen y votos para cualquier partido político u organización social es, hoy, demostrar responsabilidad y colaborar en el eficaz cumplimiento de las medidas dispuestas. Eso hay que reconocer a la Intendenta Carolina Cosse, que manifestó su voluntad de fiscalizar y sancionar a quienes las transgreden, así como estimular que los locales gastronómicos ofrezcan sus servicios al aire libre.

Mientras tanto, en medios masivos y en redes sociales se sigue amplificando la voz de los “conspiranoicos”, de quienes atribuyen la emergencia global a una tramoya oscura de multimillonarios que quieren aumentar sus riquezas a costa de la credulidad de las masas.



Parece mentira, pero aún hay gente que está dispuesta a creer en tales desvaríos, indicativos de no tener la más mínima información sobre esta grave crisis mundial.



En el momento actual, el gran desafío, más que del gobierno de todos los uruguayos, será neutralizar las aglomeraciones en fiestas clandestinas, asociadas al fin de año.



Las autoridades deberían complementar estas buenas decisiones restrictivas con campañas de comunicación que sensibilicen a las personas menos informadas: no es generarles pánico pero sí concientizarlas de todo lo que está en juego. Habría que mostrar en los medios masivos situaciones prácticas en que el virus se propaga exponencialmente: el descuido en compartir el mate o servirse con la mano de un mismo plato, o el de hablar cara a cara a corta distancia, o el de hacerlo delante de utensilios que utilizará otro para llevar comida a su boca. Son situaciones de la vida cotidiana que tenemos naturalizadas, pero pueden poseer efectos devastadores en esa curva que tenemos la obligación de volver a achatar.



Los medios de comunicación debemos aunar esfuerzos en combatir este flagelo con las mejores armas: información y solidaridad.