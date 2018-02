Soberbia y nepotismo

El poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Esta frase de Lord Acton acuñada en el siglo XVIII, parece pensada para los tiempos que estamos viviendo en Uruguay, en este año 13 de la "era progresista". El último escándalo de nepotismo de los dineros públicos en ASSE, debería ser un alerta sobre lo dañino que es conceder tanto poder a un mismo partido durante tanto tiempo.

Todo explotó cuando un informe periodístico de la señal de cable VTV descubrió que el vicepresidente de ASSE, Mauricio Ardus, había contratado a la novia de su hijo de 18 años, sin experiencia, de forma directa y sin concursar, para ser su secretaria y recibir un sueldo mensual de $ 57.000 a pesar de tener otras dos personas en el mismo cargo. En el momento de escribirse estas líneas, el jerarca analizaba presentar renuncia, luego de que la contratada hiciera lo mismo a poco de difundirse la noticia.

Pero el hecho en sí es lo de menos. Incluso tampoco parece primordial (en este momento) centrarse en la situación de ese organismo, el cual maneja uno de los presupuestos más abultados del Estado y se encuentra hace años acosado por denuncias y escándalos. Vale señalar que ese organismo, por algún motivo incomprensible para quien no tenga "sensibilidad progresista", es feudo del Partido Comunista, que suele redondear un 5% de los votos en el país. Incluso con el sacudón ordenado por el presidente Vázquez en estas últimas horas, el organismo seguirá siendo "cuota" del PC.

Pero esta situación es síntoma y evidencia de varios problemas que están afectando al Uruguay en estas fechas.

El primero, es el nepotismo y acomodo rampante que atraviesa a este gobierno, y que solo es posible por la soberbia que provoca el llevar casi tres períodos con mayorías parlamentarias. En las últimas semanas se han conocido casos similares en el Ministerio de Educación, en la Intendencia de Montevideo y en varias empresas estatales. Y, anteriormente, en casi todas las dependencias públicas. ¿Cómo puede pasar esto? Y bueno, cuando apenas asumido el primer gobierno del FA se supo que nada menos que en el ministerio creado para ayudar a los más necesitados, la ministra Arismendi había contratado al novio de su hija, no solo no pasó nada, sino que la jerarca salió a los medios desafiante a reivindicar su actuación. Y hoy sigue en el mismo cargo.

El segundo elemento es el nivel de soberbia y descaro con que el oficialismo maneja estos temas. Como muestra, la reacción de la senadora Mónica Xavier que al ser consultada por el caso y la vinculación del jerarca implicado al Partido Socialista, se lavó las manos indicando que el mismo se había desafiliado hacía tiempo del sector, en tanto dijo no poder hablar mucho más porque solo manejaba información de la prensa. Recordemos que la señora Xavier es una de las principales figuras del oficialismo, ex- presidenta del FA, y perenne autocandidata a integrar cualquier fórmula oficialista. Si no maneja más información, cosa difícil de creer, es porque no quiere. Y si se entera por la prensa, cosa que no habla bien de su diligencia como dirigente político, debería agradecerle a la misma, en vez de ponerla en duda.

Por último, esta noticia es una señal más de la importancia de una prensa activa, libre, que cumpla con su rol de fiscal y contrapeso del poder público. No son buenos tiempos para la prensa nacional, acosada por problemas económicos y cambios tecnológicos. Pero noticias como ésta son las que deben hacer reflexionar a la sociedad sobre lo vital que es tener una prensa potente para la estabilidad republicana. Con el nivel de soberbia e impunidad que se mueve este gobierno (y en general, todos), el rol de la prensa es cada día más importante para que la gente sepa cómo se están manejando los recursos que son de todos.

Por último, y hablando de soberbia e impunidad, hay que señalar el momento en que esto ocurre. Sucede cuando buena parte del país se encuentra en estado de revuelta debido a que no puede soportar más el costo que el Estado impone sobre el aparato productivo. En momentos que acabamos de sufrir el mazazo de un nuevo ajuste fiscal y un alza de tarifas totalmente injustificado.

Cada vez que al gobierno se le reclama por el aumento desmedido del gasto público, la respuesta es que quienes eso dicen son neoliberales que quieren eliminar la asistencia a los necesitados. Este tipo de noticias deja en claro que no es ese el problema, sino el nivel insostenible de derroche de la plata pública que el oficialismo ha instaurado como forma de mantener su estructura política. Y que lo que sabemos hasta ahora es solo la punta del iceberg.