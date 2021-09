Que no sea un freno

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Es importante que la posibilidad de un referéndum por la Ley de Urgente Consideración (LUC) no sea un freno para que el gobierno haga todo lo que hay que hacer. A la ofensiva para defender la ley debe sumarse una gestión asertiva y enérgica pues para el gobierno son estrategias que van de la mano.

La pandemia le quemó dos años al país y al mundo entero. La coalición recién iniciaba su gobierno cuando ella le explotó en la cara. La manejó con habilidad y sensibilidad, aún cuando hubo en la oposición y en los sindicatos quienes hicieron lo posible para que las cosas salieran mal.



Solo en un momento de este largo año y medio la realidad se complicó, pero para entonces ya estaban llegando las primeras vacunas que permitieron lanzar una campaña exitosa.



A diferencia de otros países, el gobierno no anunció negociaciones a medio hacer ni llegadas masivas que nunca ocurrieron. Solo cuando tuvo todo bien atado explicó como llegarían las vacunas y de que forma procedería. Y así ocurrió. Hubo poca jactancia y mucha eficacia.



Esa impecable gestión no postergó la atención de algunos de los muchos problemas que tenía el país. Aún pese a la pandemia, el gobierno cuidó sus prioridades y desde el principio contó con las herramientas necesarias como la LUC. Por eso, la oposición y los sindicatos, iniciaron una campaña para derogar la ley y así paralizar al gobierno.



Pese a lo mucho realizado, hay cosas que debieron enlentecerse o postergarse. Para realizarlas, el gobierno ya no contará con los cinco años que hubiera necesitado. Solo tiene tres.



Manejar la crisis sanitaria fue demandante y agotador, pero aún así el gobierno debe encarar esta nueva etapa con total vigor y frescura, como si la pandemia, por exigente que haya sido, no lo desgastó.



Debe mostrar que recuperará el tiempo perdido y en algunos terrenos ya lo está haciendo.



Días pasados, ANEP anunció la conformación de un grupo de expertos para discutir propuestas a futuro en el tema educativo. Por supuesto, las redes chirriaron más por ignorancia que otra cosa. Hubo enojos porque estaba fulano o mengano que nada saben sobre el tema. Si los habituales protestones investigaran bien, verían que sí saben.



Muchos se preguntan porque a dos años de iniciado el gobierno, recién ahora se le ocurre a la Anep presentar esta comisión, por seductora que sea. ¿No estaba todo ya previsto en el programa de gobierno mostrado en plena campaña?



Sin embargo, Anep ya instrumentó algunas reformas que serán transformadoras. Pero de ellas casi no habla. La más importante, y la que tendrá un efecto innegable, es la de los Centros Espínola en la enseñanza media (Secundaria y UTU). La pandemia entorpeció su inició ya que era un proyecto pensado para ir ampliándose a lo largo de los cinco años: ahora tendrán que apretarlo en tres. Pero tales centros están funcionando y por ahí empezarán cambios que tendrán gran impacto.



Sin embargo pocos lo saben y poco lo ha divulgado la Anep.



Otra política que empezó el mismo 1º de marzo de 2020 con notorios resultados es la de la seguridad. El camino a recorrer es largo, los problemas son serios. Pero la forma como se afronta la delincuencia y la criminalidad y como se apoya a la Policía y se la prepara, marca una positiva diferencia con lo de antes.

Lacalle Pou insiste en abrir el país a los mercados internacionales y consolidar beneficiosos acuerdos comerciales. Por ello, para “flexibilizar” el Mercosur, se lanzó una diplomacia con encuentros con los presidentes de los países del Mercosur (y en especial de Argentina). En estos días, la ministra de Economía Azucena Arbeleche viajó a Brasil para tener reuniones de primer nivel para consolidar apoyos con ese objetivo.



Cada vez que el gobierno actúa, decide y emprende, demuestra que la LUC es una excelente herramienta.



Los socios de la coalición también deben trasmitir ese dinamismo y algo ya están haciendo. Cabildo Abierto, de la mano de Manini Rios, ha recorrido distintas localidades del país para promover la importancia de la LUC y los logros del gobierno. Un sector del Partido Nacional emprende en estos días una recorrida similar.



Lo que no puede instalarse es la idea de que tras la extraordinaria lucha contra la pandemia, no hay resto para hacer lo demás. Esto recién empieza y es ahora cuando se verá que los uruguayos no se equivocaron al votar a la coalición y a Luis Lacalle Pou como su líder y presidente.