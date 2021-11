Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La semana pasada se presentó el libro “Luis Alberto Lacalle. Un salto al siglo XXI” editado por Ediciones de la Plaza.

Con esta obra se cierra la colección “Los Blancos” que reúne un conjunto de 13 libros sobre la historia del Partido Nacional sumamente interesantes, que va desde Manuel Oribe al penúltimo presidente blanco.

Es un acto de estricta justicia que esta colección incluya un volumen sobre el gobierno nacionalista de 1990-1995 que, como se destaca en sus distintos capítulos, fue el más revolucionario del Uruguay democrático luego de la última dictadura. Los distintos aspectos de la administración son analizados por especialistas en sus materias, brindando un amplio panorama de la gran obra realizada por el gobierno de Lacalle Herrera.



El libro se inicia con un capítulo sobre el contexto político realizado por el periodista Alfonso Lessa que destaca acertadamente tanto la persistencia del candidato para alcanzar la fórmula que le dio el triunfo en las elecciones de 1989, como la coyuntura política que lo hizo posible. Lacalle Herrera desplegó un esfuerzo notable en el armado de su grupo político, las alianzas políticas que ensanchaban sus bases mientras otros sectores se contraían y la creación del Instituto Manuel Oribe como el primer think tank partidario que tuvo un real e importante funcionamiento.



El libro tiene su bloque central en la gestión, con capítulos que analizan sus distintas facetas. La política exterior, de avanzada que logró la apertura al mundo al tiempo que logró la creación de un Mercosur que fue un acierto aunque con el paso de las décadas se fuera desnaturalizando. La reforma del Estado, revolucionaria, poniendo por primera vez en muchas décadas al Estado al servicio de la sociedad y no a la inversa como nos tenían acostumbrados la mayoría de los gobiernos del siglo XX.



Las políticas de medio ambiente, que hoy han cobrado un peso enorme en las políticas públicas a nivel nacional e internacional, se destacan con acierto. Los avances en materia de salud pública, donde se cumplieron promesas de campaña largamente añoradas por compatriotas a lo largo y ancho del país. Los cambios en los temas educativos, en que se alcanzaron avances que resaltan por la falta de los mismos, cuando no el retroceso principalmente en los quince años frentistas. El programa de inversión social, que tuvo resultados extraordinarios en materia de reducción de la pobreza y de inclusión pocas veces vistos en tan solo cinco años.



Aunque puede resultar injusto vale la pena detenerse en tres capítulos que resaltan algunos aspectos centrales de la administración. El capítulo de Julio Prevé que trata sobre las reformas en el sector agropecuario da justa cuenta de los enormes cambios realizados en ese período que resultan indispensables para explicar el crecimiento del sector en las décadas siguientes. Ante una regulación asfixiante se realizaron cambios de envergadura que pautaron un antes y un después, ejemplo esclarecedor de la obra de avance de las libertades que realizó el gobierno nacionalista.

Marcó la cancha a los siguientes, realizó reformas que no conocieron retrocesos y sentó las bases del crecimiento económico posterior.

El capítulo escrito por Alberto Sayagués sobre el Programa Nacional de Desburocratización. La idea del presidente Lacalle estuvo presente en la campaña electoral, había que terminar con las “maneas de papel” que tanto daño le hacían al funcionamiento del “país real”. Y así se logró avanzar en la eliminación o simplificación de miles de trámites, que hicieron de este programa uno de los más rentables jamás conocidos, generando ahorros varias veces superior a sus costos que fueron verdaderamente modestos, amén de la simplificación de tareas engorrosas y el ahorro en tiempos, tantas veces más valioso que los propios recursos.



También merece mencionarse el capítulo escrito por Agustín Iturralde y Hernán Bonilla sobre las reformas económicas de esa gestión. Desde el plan de orden macroeconómico que conllevó la disminución del déficit y de la inflación a niveles razonables por primera vez en más de cuarenta años, la reforma de las empresas públicas, la modernización del Banco Central, la apertura económica, entre otros temas, son analizados con información, que no necesitan de adjetivos para encomiarse.



En definitiva, el gobierno de Luis Alberto Lacalle se destaca como el mejor de la posdictadura (hasta 2019 al menos). Marcó la cancha a los siguientes, realizó reformas que no conocieron retrocesos y sentó las bases del crecimiento económico posterior. Un gobierno que medido por las libertades que amplió a los uruguayos bien merece el calificativo de revolucionario y el libro lo demuestra fehacientemente.