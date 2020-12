Respecto de la justicia argentina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Suprema Corte de Estados Unidos acepta unos 200 casos por año y al fallar, a través de sus sentencias establece jurisprudencia difícil de revertir.

En Argentina, solo en materia previsional, la Corte Suprema tiene por año 20 000 juicios a resolver, además de los otros fueros; el Contencioso, el Administrativo, el Laboral, el Penal.”



Esta fue una de las tantas perlas desgranadas en la sustanciosa conferencia, zoom mediante, del orador invitado por el Rotary Club, al tradicional almuerzo de los martes. El prestigioso argentino, periodista de investigación, Hugo Alconada Mon, autor de seis libros de ese tenor y columnista internacionalmente reconocido, dio una charla muy rica que vale la pena comentar aquí.



El Poder Judicial argentino llama la atención por su mala imagen. Al respecto, la palabra de alguien dedicado con vocación y seriedad a la investigación periodística resultó de sumo interés. El estado de cosas mencionado al principio, es vivo ejemplo de la denegación de justicia, lo que produce efectos muy negativos en la sociedad. La cruda alocución de Alconada, más allá de no ser su país el único que padezca este flagelo, lo refleja.



Proveer al ciudadano de justicia y seguridad son dos cometidos esenciales, entrelazados, que justifican la existencia del Estado en un gobierno democrático. Si este mandato es cumplido como corresponde, los habitantes serán los beneficiarios directos e inmediatos y múltiples las ventajas derivadas de ello, empezando por una mejor calidad de vida de la gente junto a un aumento del bienestar común. Por ejemplo, habrá inversiones, reactivación de la actividad económica local, atracción de capitales desde el exterior, personas que decidan venir a afincarse en el país. Ya sea para trabajar o para jubilarse, mientras los más jóvenes elegirán criar y educar aquí a sus hijos. De paso pagarán impuestos, crearán trabajo y traerán “know how”. Se inyectan conocimientos y culturas de trabajo diferentes, tal como se constató con el dinamismo agropecuario desarrollado a partir de la llegada de nuestros vecinos, desde comienzos de la década del 2000, en busca de mejores horizontes que los ofrecidos en su propia nación. Un fenómeno social que vuelve a nuestro país y que por lo escaso de nuestra población tiene por lógica, impacto.



Es imposible no relacionar lo que ocurre hoy día por esos lares, con la inquisitiva mirada del periodista respecto del modus operandi de la justicia en Argentina, sobre la cual lamentablemente se ha erosionado la confianza. Ni siquiera la noticia aparecida esta semana en la prensa, informando que la Cámara Federal de Casación Penal, Sala 1, consideró válidas las declaraciones de los arrepentidos (31 acuerdos) en el caso de los “cuadernos”. El rechazo al planteo que hubiese hecho caer la causa en la que la vicepresidenta Cristina Fernández está acusada de haber liderado una asociación ilícita para recaudar coimas de empresarios de Obra Pública, no supone una rápida dilucidación del asunto. Con este dictamen, apoyado por dos de los tres jueces, se manda a juicio oral y por lo tanto habrá de convocarse a montones de testigos, etc. lo que se traduce en meses o tal vez años, antes de que el juicio llegue a su fin. Aun cuando hubiese sido más favorable para la imputada que se hiciera lugar al planteo de su defensa, tras la resolución el caso seguirá en aguas de borrajas por mucho tiempo.

Un grave problema, que Alconada Mon pintó en blanco y negro, es la existencia de jueces y fiscales “pro cíclicos”. Salvo algunas excepciones -afirma-, los representantes de la justicia actúan al ritmo de los cambios de gobierno.

Al que está en el poder no se le molesta, pero si lo pierde gira la veleta, tal como se ha observado desde los tiempos de Menem, sin ir más lejos. Cuando hasta se vio por televisión la lista escrita en una servilleta con los nombres de los magistrados acomodaticios. Un ejemplo notorio de estos cambios de viento ha sido lo que le ocurre a Macri en referencia a la acusación de escuchas ilegales relacionadas con su divorcio. El 28 de diciembre de 2015, apenas asumida su presidencia, el mismo fiscal que lo había incriminado, presentó un largo escrito donde afirmaba haber reevaluado el caso, sin encontrar indicios de escuchas ilegales. Terminado su mandato, el expresidente Macri ha tenido que volver a desfilar por los juzgados.



El problema, recalca el argentino, no son los jueces sino las instituciones y recuerda la creación del Consejo de la Magistratura, pensado para mejorar el proceso de nombramiento de los jueces o para examinar posibles desvíos de conducta. Sin embargo la iniciativa acabó politizada y bastardeada.