Desde la reposera

En una escena de un surrealismo que parecía salido de un sketch de Diego Capusotto, vimos en el informativo de canal 12 a un empresario argentino desde Miami, cómodamente instalado en una reposera, quejarse porque nuestro país no le exonera la contribución inmobiliaria de su apartamento en Punta del Este.



El hecho podría ser meramente anecdótico, si no fuera porque el tal empresario, llamado Norberto Mariani, funge nada menos que como presidente de una Asociación de Propietarios Argentinos en Uruguay (APAU).



El argumento que da el señor de la reposera no puede ser menos insólito: “Nosotros estuvimos un año y medio sin poder usar nuestras propiedades; se nos tendría que exonerar de todo el pago de la contribución. Todo. Completo. No me vengas con chirolitas. ¿Entendés eso, hablando en criollo?”.



Es la primera vez que nos enteramos de que el no usufructo de un bien propio sería razón suficiente para que se exonere a su propietario de cumplir con las inherentes obligaciones tributarias. Con el mismo criterio, habría que exonerar del pago de patente a quien deja su vehículo guardado en el garaje, aun cuando deba hacerlo contra su voluntad. Si cumplir con los impuestos estuviera condicionado solo por el uso de los bienes y servicios, qué fácil sería todo, ¿no?



Más sorprendente aún es el vuelco sorpresivo que da Mariani a su argumentación: “es lo mínimo que Uruguay podría hacer por nosotros, quienes apostamos a Uruguay, y para seguir confiando en Uruguay”.



Para el empresario (que luego se supo no goza de la representación que alega tener), la confianza en un país no depende tanto de su estabilidad institucional y económica, ni de su estricto cumplimiento de las leyes y justicia en las reglas de juego, sino de los favores personales que dispense. Curiosa vara de medida. En lugar de tomar nota de la transparencia con que proceden las autoridades, todo se reduce para él a un toma y daca de prebendas particulares.



Parece obvio que esto no es ni debe ser así. Y que buena parte de la necesaria dignidad que debemos enarbolar en nuestra inserción internacional, proviene justamente de obrar con firmeza en tal sentido.



Mirando a este irritado personaje, uno no puede dejar de recordar aquel fantástico sincericidio del expresidente Jorge Batlle cuando, en medio de aquel exabrupto off the record (vilmente divulgado luego) de que “son todos una manga de ladrones del primero al último”, explicó que un problema habitual de algunos argentinos era que culpaban a los demás por los errores propios.



La verdad es que ese es un defecto sin bandera, que está íntimamente ligado a la debilidad humana, cualquiera sea el lugar de nacimiento. Primero quejarse, despotricar, victimizarse y reclamar privilegios. Después, tirarse en la reposera a ver qué pasa. Pero el mundo real transita por otro andarivel: el del respeto de las normas, el del esfuerzo personal y el de la competitividad fuerte pero legítima.

Estamos en un país serio, donde se conceden beneficios con criterios de justicia social y no por la prepotencia de los reclamos.

Está más que bien que las organizaciones de la sociedad civil defiendan y promuevan sus propios intereses, por supuesto. Lo lastimoso es que transparenten de esta forma su afán de privilegios, en bravuconadas sostenidas por supuestas posiciones de poder.



Antes, el presidente Alberto Fernández, invitando con escasa cordialidad a nuestro primer mandatario a bajarse del barco, si no le gustaba que el timonel promoviera una economía cerrada. Ahora, el señor de la reposera, amenazando con llevarse inversiones si no le conceden favores particulares.



Por suerte, ni uno ni otro ejemplifican la verdadera idiosincrasia argentina, la de un pueblo con el que nos unen más afectos que diferencias y más cultura que enfrentamientos.



Lo interesante de esta anécdota es que desnuda un mal que toda sociedad que se precie de ser republicana y liberal, debe extirpar: la de cierto empresariado prebendario, que en lugar de coadyuvar en el crecimiento económico con su esfuerzo y legítimo progreso, pretende amedrentar con amenazas, en procura de estas ventajitas de baja estofa.



A los que así se mueven, también hay que hablarles en criollo: estamos en un país serio, donde se conceden beneficios con criterios de justicia social y no por la prepotencia de los reclamos. Donde se estimula al “malla oro” en tanto promotor del crecimiento económico, y no por amiguismos clientelares.



Solo faltaría que nuestra siempre crispada oposición se ponga del lado del señor de la reposera, y critique al gobierno por la “insensibilidad” de no atender su justiciero reclamo...