Rendición con sólidos argumentos

En el día de ayer el plenario de la Cámara de Senadores comenzó a tratar la rendición de cuentas del año 2020 con un trabajo más sencillo para los legisladores oficialistas en la defensa del proyecto de ley que para los opositores buscando argucias para criticar hasta los planes para la primera infancia. Lo cierto es que el balance del año pasado, con todas sus dificultades, es positivo dada la forma en que se enfrentó la pandemia y las políticas públicas que se siguieron, lo que vale la pena repasar.



En primer lugar, vale resaltar que la caída del producto de nuestro país de 5,9% se debió a las restricciones sanitarias que fue necesario aplicar, sin caer en la violencia de la cuarentena obligatoria planteada por el Frente Amplio, y a la caída de las exportaciones debida a la coyuntura internacional. Esta caída, con todo, fue menor al promedio de la región y muestra una recuperación importante en el presente año, luego de sufrir, inevitablemente, la peor temporada turística de la historia contemporánea por las restricciones al ingreso de extranjeros.



En segundo lugar, el gobierno logró algo extraordinario en nuestro país: reducir el gasto público en áreas donde era excesivo para destinar recursos hacia donde era más necesario en tiempos de emergencia sanitaria. Esto es bueno en sí mismo, porque el Estado uruguayo sigue siendo excesivamente grande y debe reducirse, pero fue absolutamente indispensable para no aumentar impuestos, lo que hubiera sido inevitable dado el déficit fiscal y la deuda acumulada en los tres lustros frentistas.



En tercer lugar, se aseguraron recursos para cumplir con todos los requisitos sanitarios, desde los respiradores y la ampliación de los CTI hasta todas las vacunas necesarias. Afortunadamente en nuestro país el sistema sanitario respondió siempre y no hubo que elegir quien moría, pese a que el Sindicato Médico del Uruguay azuzó hasta con videos prefabricados con mentiras para asustar a la población y generar un clima de desorden social en el que los uruguayos no cayeron.



En cuarto lugar, hubo un incremento extraordinario de las transferencias sociales llegando a más de un millón de personas gracias a la ampliación y transformación de planes existentes y a la creación de otros nuevos. Asimismo, el apoyo a las micro y pequeñas empresas con créditos tasa cero, otros garantizados por el Estado con condiciones muy favorables, exenciones fiscales y subsidios directos entre muchas otras medidas fueron pilares para mantener los motores de la economía encendidos como señaló la Ministra Arbeleche.



En quinto lugar, se cumplieron por primera vez en muchos años las previsiones fiscales y de inflación. Esto ha hecho que el gobierno gane en credibilidad, incluso con la proyección de crecimiento para el presente año de 3,5% en la que muchos no creían y a la que hoy se acercan todos los analistas privados e incluso el Fondo Monetario Internacional, nuevo organismo de referencia para el Frente Amplio.

En sexto lugar, aunque la pérdida de empleos y el incremento de la pobreza en 2020 son muy lamentables, fueron mucho menores que en la región y deben ponerse en contexto. Es cierto que en 2020 hubo 100.000 uruguayos más por debajo de la línea de pobreza, cifra amortiguada por los planes sociales y que ya hacia fines del año pasado se encontraba en niveles similares a los precrisis de acuerdo a la Encuesta Continua de Hogares. Por otro lado, con la economía en crecimiento en 2018 y 2019 se incrementó en 30.000 el número de uruguayos pobres y el Frente Amplio no hizo absolutamente nada para evitarlo.



En séptimo lugar, en materia de empleo es cierto que se perdieron unos 60.000 puestos de trabajo en pandemia, casi el mismo número que en los cinco años anteriores y con la economía en crecimiento en los gobiernos del Frente Amplio. Hay que tener rostro de piedra para criticar esta pérdida de trabajos en plena pandemia cuando se tuvieron los mismos resultados a lo largo de todo un quinquenio y sin enfrentar mayores inconvenientes salvo los derivados de la propia ineptitud.



Finalmente, en lo que propone hacia adelante esta rendición existen planes muy importantes para mejorar la situación de la primera infancia y de los asentamientos irregulares, debes muy importantes de nuestra sociedad a los que por fin se atiende con la firmeza y urgencia que reclaman. En definitiva, muchos más argumentos para defender la rendición de cuentas que para oponerse, aunque existen muchos que prefieran ponerse el balde y seguir cacareando dentro de un comité vacío de gente e ideas.