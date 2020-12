Referéndum y democracia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el escenario político y social va afirmándose un actor que se opone a la coalición republicana y que importa definir muy bien, porque seguramente será protagonista clave del talante antidemocrático que marcará a la izquierda de los próximos años.

Se trata de la intersocial formada por unas 80 organizaciones distintas en total. Allí participan, entre los más notorios, el Pit-Cnt, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu), la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam), el colectivo Ovejas Negras y la Intersocial Feminista.



Esa intersocial definió hace un par de semanas que a los 116 artículos de la ley de urgente consideración (LUC) que el Pit-Cnt quería derogar a través del mecanismo del referéndum popular, se agregaran 17 más, de forma de llevar la cifra a un total de 133 artículos, de los cuales 4 de ellos fueron votados por el Frente Amplio (FA) en el Parlamento.



El famoso politólogo italiano Giovanni Sartori tenía un concepto que es muy útil para entender bien en qué consiste esta intersocial, y es el de la minoría intensa. Una minoría de este tipo es un grupo relativamente pequeño de ciudadanos que vive con pasión las cuestiones políticas. Es generalmente dogmático, sectario o fanático; ve todo en blanco y negro; el mal está todo de un lado y el bien se sitúa enteramente del otro lado que, claro está, es el suyo propio. Sartori agregaba que la intensidad y la cognición tienen una correlación negativa, por lo que en estas minorías intensas triunfa “la mente cerrada sobre la mente abierta”.

Es evidente que las principales organizaciones que forman la intersocial son grupos que efectivamente viven con pasión los temas políticos, que militan con denuedo por sus causas y que, con radicalidad y amplio sentido de pertenencia izquierdista, se sitúan del lado opuesto al gobierno. Se trata pues de una minoría intensa que pretende marcar las prioridades de la oposición, al punto de alinear al FA en un referéndum que implicaría, incluso, promover la derogación de artículos que esa coalición aprobó explícitamente.



Esta minoría intensa de la intersocial quiere utilizar el instrumento de referéndum de forma completamente antidemocrática. En efecto, la LUC fue aprobada por una amplia mayoría en ambas Cámaras y responde a las prioridades de gobierno que fueron votadas por la mayoría del pueblo en octubre y noviembre de 2019.



Pero, además, resulta que luego de la votación de la LUC, por una circunstancia de calendario excepcional, el pueblo fue llamado nuevamente a las urnas en ocasión de las elecciones municipales. Allí, lejos de sancionar con su voto lo que estaba realizando el oficialismo en el poder, la gente apoyó mayoritariamente a los partidos que forman la coalición republicana en 16 de los 19 departamentos del país, y dejó al FA en particular, que representa a la izquierda, en similar resultado electoral a nivel nacional que lo que había recibido en octubre de 2019.

La democracia implica la aceptación de los resultados electorales. Implica que el pueblo vota para formar una mayoría de representantes que es capaz de traducir en leyes y acciones de gobierno lo que la gente plebiscita al momento de elegir libremente a tal o cual candidato y partido. Esto ha sido efectivamente el caso de todo lo que ha ocurrido desde octubre de 2019. Y eso es, precisamente, lo que el espíritu antidemocrático de la minoría intensa que conforma la intersocial no quiere aceptar.



Porque, además, ¿qué representación ciudadana cierta puede ostentar, por ejemplo, el colectivo Ovejas Negras o la Intersocial Feminista?



¿Acaso pretende ser más representativo del sentir izquierdista Fucvam que lo que efectivamente votó el FA en el Parlamento con relación a la LUC? En definitiva, ¿por qué la República toda y la voz del pueblo en particular tendrían que aceptar ser tomadas de rehén por una minoría intensa que se cree superior a la voluntad popular expresada en las urnas y que se traduce en mayorías legítimas en el Parlamento?



La máquina de impedir el avance del país sobre la base de la amenaza permanente de interponer referéndum contra leyes aprobadas por amplias mayorías no es nueva en el talante izquierdista: fue moneda corriente entre 1990 y 2005. Ahora, al FA se agrega esta intersocial que nadie votó, pero que pretende torcer el rumbo nacional en el sentido que a ella se le antoja. Es una minoría tan intensa como antidemocrática.