Un presupuesto para la gente

El lunes el Poder Ejecutivo entregó al Poder Legislativo el proyecto de ley de Presupuesto Nacional, una de las principales iniciativas de todo gobierno. Mucho se ha debatido en la previa, con críticas incluso de quienes no conocían el contenido del proyecto de ley.

Hoy, con el texto y los informes a la vista es posible opinar con fundamento de causa y nos encontramos con una iniciativa que tiene ribetes revolucionarios para nuestro país.



Lo primero que quizá haya que destacar es que es un Presupuesto pensando en la gente y no en los organismos del Estado. Nos hemos acostumbrado con el paso del tiempo a escuchar que tal organismo necesita determinada cantidad de recursos o tal Ministerio un incremento de un cierto porcentaje, como si tuvieran vida propia y no existiera otra lógica posible.



Pues bien, el actual proyecto de Presupuesto Nacional viene a cambiar esto en buena hora. El foco está puesto en las necesidades de la gente y no en las dependencias públicas, ya no corre que el presupuesto de todo organismo estatal siempre tiene que ser creciente, sin posibilidad de revisarlo ni cuestionarlo. Vale decir, lo que sería un completo absurdo en cualquier ámbito de la vida, que siempre haya que gastar más recursos sin saber cómo se gastó lo anterior, qué resultado o qué razón de ser tiene la norma, en la administración pública.



El proyecto de Presupuesto Nacional presentado esta semana rompe esa lógica perversa. Cada organismo tuvo la oportunidad de revisar su propio presupuesto, analizar cuáles son sus fines prioritarios, analizar qué programas eran los más útiles y eficientes y cuáles no funcionaban y, de esa manera, armar un presupuesto mucho más eficiente.



Por otro lado, queda claro que la presión fiscal ha venido aumentando en forma muy importante en los últimos años, asfixiando al sector privado, con claras consecuencias sobre la inversión privada que ha venido cayendo y sobre el empleo, perdiéndose unos 60.000 puestos de trabajo en los últimos cinco años. Por eso es esencial el cambio de enfoque propuesto, pensando en los uruguayos de carne y hueso que caminan por las calles y no en entelequias burocráticas que solo saben pedir más recursos aunque no sepan para qué.



Por otro lado, los críticos de la propuesta presupuestal parece que fueran extraterrestres y no quienes gobernaron el país en los últimos tres lustros, dejando el déficit fiscal más alto de los últimos 30 años y la deuda pública más alta de la historia, en monto. Dado el elevadísimo déficit fiscal con que culminaron, de casi 5% del producto, muy lejano de la trayectoria a la baja que prometieron a comienzo del gobierno anterior, deberían tener el mínimo pudor de no criticar torpemente a quienes están intentando arreglar el problema que heredaron.



El gobierno se encontraba ante una disyuntiva de hierro, dado que el déficit fiscal y la trayectoria de la deuda eran absolutamente insostenibles para el país, debía subir impuestos o bajar el gasto (o una combinación de ambas opciones). Con determinación, y honrando los compromisos asumidos frente al electorado, el gobierno decidió ir por el lado de la disminución del gasto.

En los artículos de la ley existen muchas iniciativas interesantes, pero esta semana importa un análisis de foco en lo fundamental: el gobierno pensó en la gente, gobierna para ella y no responde a los grupos de presión que lograban chupar más recursos de la sociedad.

Es evidente en la actual coyuntura, que el Uruguay no soporta más impuestos. Lo afirmó el propio Astori, aunque luego no tuvo inconveniente en subirlos y aplicar un enorme mazazo a la población. En la actual situación de pandemia, con muchas empresas y trabajadores en problemas, es notorio que sería todavía peor subir los impuestos, porque dificultaría las posibilidades de recuperación.



Era inevitable, entonces, ir por el lado de la baja del gasto público, sencillamente era la mejor alternativa. Pretender ignorar la realidad de los números proponiendo una renta básica universal que es impagable, o sosteniendo que habría que gastar más en vez de menos en propuestas concretas solo responde a una lucha demagógica dentro de la izquierda por ver quién es el más populista.



En los artículos que presenta el proyecto de ley existen muchas iniciativas interesantes que habrá tiempo de ir desgranando, pero esta semana era importante un análisis de foco en lo fundamental: el gobierno pensó en la gente, gobierna para la gente y no responde a las lógicas de los grupos de presión estatales que siempre lograban chupar más recursos de la sociedad sin rendir cuentas ni medir resultados. Estamos ante un Presupuesto que está llamado a hacer historia, cambiando instituciones fiscales y cambiando el enfoque presupuestal, en un signo de modernidad que contribuirá a que podamos comenzar a caminar hacia un país más próspero.