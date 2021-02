Prensa, publicidad y política

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El tema de la relación entre medios de prensa y poder político es uno que habilitaría horas de discusión. Particularmente en el “renglón” que trata sobre la publicidad oficial.

En Uruguay había una visión de que el tema no era un problema, sobre todo cuando nos comparamos con otros países muy cercanos. Pero información conocida en estos días, relativiza en mucho ese consenso.



Es que los datos que ha empezado a recabar el diputado colorado Felipe Schipani, si bien son aún pocos los organismos que han respondido a sus pedidos de informe, pintan un panorama de discrecionalidad y abuso político llamativos.



Uno de los más impactantes es el del ministerio de Educación y Cultura, nada menos, donde en el último lustro, el medio excluyentemente más beneficiado fue la revista Caras y Caretas. Que en su peor año (2015) recibió más dinero de esa secretaría de estado que El País en todo el quinquenio. Bueno, en atención a esos números, cualquiera recibió más que El País, pese a ser el medio con más circulación y alcance. Algo parecido ocurrió con el ministerio de Vivienda, donde la misma revista Caras y Caretas fue la preferida de manera excluyente, particularmente en el año electoral. Y El País pasó de recibir 1,4 millones de pesos en 2015 a 4 mil (sí, 4 mil) en 2019.



Hay más datos, todos en la misma línea, de otras reparticiones. Algo que no ha cambiado demasiado en este año. Pero el punto está bastante claro. Lo que importa es hacerse una pregunta de fondo. ¿Cuál es el fin de la publicidad oficial?



Si la respuesta es difundir información que es necesaria para la sociedad, el criterio debería ser el alcance de los medios, y la distribución de la misma no debería ser muy diferente a la de cualquier otro producto comercial. Algo que claramente no pasó, al menos en el gobierno anterior.



Si el criterio es otro, y se basa en usar la publicidad oficial para distribuir recursos entre medios como forma de estimular a los más pequeños, o apoyar a los emergentes, que tampoco parece ser el caso, esto debería estar regulado de una forma más transparente. Que el medio privilegiado por estos ministerios sea el que hace un “periodismo” más agraviante, y carente de cualquier sustancia o mínimo decoro republicano, dice mucho de la visión de este trabajo que permeaba en el gobierno previo.



Pero no es solo el criterio de distribución directo lo que afecta al tema de la publicidad oficial. Porque hay muchísimas oficinas públicas que a la hora de invertir, ni siquiera lo hacen a través de los medios nacionales, sino que “pautan” en las grandes plataformas de internet, o usan herramientas externas de publicidad programática, con lo cual su alcance es muy difícil de medir de forma creíble, y esos recursos terminan yendo a los bolsillos de Mark Zuckerberg o a los de los siempre simpáticos Larry y Sergei, los dueños de Google. Lo que vemos entonces es una gran esquizofrenia, cuando no manejo político sectario, en el tema de la publicidad oficial. Lo cual obliga a hacer algunas consideraciones.



Hay un consenso extendido de que una democracia saludable precisa de medios de comunicación fuertes y combativos, que funcionen como insumo para el ciudadano, y contrapeso a los poderes, público y privado. También es notorio que el impacto de la transformación digital ha golpeado duramente a todos los medios, y en especial en un mercado chico como el uruguayo.

Los primeros datos que se conocen del manejo de la publicidad oficial entre 2015 y 2019 dejan en claro la necesidad de un cambio de fondo en la relación entre los medios y la política.

Los gobiernos uruguayos de distinto pelo no han logrado implementar programas de apoyo a la transformación digital de la prensa local, argumentando una razonable escasez de recursos y de que hay otras prioridades. Pero sin embargo, hay millones y millones que se distribuyen por concepto de publicidad cada año, sin ningún tipo de criterio racional o profesional. Y en muchos casos, terminan privilegiando a empresas millonarias del exterior, por sobre quienes invierten en mano de obra y recursos locales. Esto no parece lógico ni razonable.



De nuevo, en un país tan chico, donde el estado tiene una preponderancia tan grande en la economía, y donde la identidad nacional está siempre en jaque por la influencia de vecinos inmensos, es necesario un criterio claro. Si la publicidad oficial tiene como fin la comunicación real de datos, se deben usar criterios profesionales objetivos y medibles. Y si lo que se busca es apoyar a los medios nacionales, se debería generar un mecanismo más racional y efectivo.



Lo que nunca puede pasar es lo que pasó en los últimos 5 años. Que el dinero de los contribuyentes se use por el burócrata de turno para apoyar o sancionar a medios, según le guste su línea editorial, o la forma en que fiscalizan su trabajo.