Pobreza y desigualdad: datos y relatos

El Instituto Nacional de Estadística (INE) presentó los datos para 2021 de dos dimensiones claves de la sociedad uruguaya: la pobreza estimada según los ingresos monetarios y la desigualdad medida a través del índice de Gini.

Son datos fundamentales para conocer la situación del país en tiempos en los que todos sufrimos las consecuencias de la pandemia. Sabido es que la pobreza aumentó en todas partes del mundo por causa del tsunami pandémico; y también se ha informado ampliamente de que en los dos años que fueron de 2019 a 2021, a nivel internacional hubo una mayor desigualdad de ingresos: por todo ello, importa mucho tener claro qué ocurrió en Uruguay.



Además, tanto la pobreza como la desigualdad son dos caballitos de batalla de la oposición de izquierda. En efecto, mientras que soportábamos lo peor de la pandemia, tanto el sindicalismo como su vertiente política conglomerada en el Frente Amplio (FA) fueron duros críticos del aumento de la pobreza que llegó como consecuencia, según ellos, de la falta de sensibilidad social del gobierno de la Coalición Republicana (CR). No hubo semana en la que no insistieran, por ejemplo, en el aumento de las ollas populares; e incluso, llegaron a denunciar que se estaban verificando situaciones de desnutrición en miles de niños del país.

A pesar de la crisis mundial, la pobreza en el segundo año de gobierno de Lacalle Pou fue menor al segundo año de la administración Mujica. El FA pretende instalar la idea de que Uruguay sufre un gobierno insensible socialmente.



Así las cosas, los datos del INE vienen a contrariar todo este infame relato izquierdista militante. En primer lugar, en relación a la evolución de la desigualdad medida por el índice de Gini. ¿Cómo cambió ese índice? Fijémonos en los últimos 4 años: en 2018 fue de 0.38; en 2019, 0.383; en 2020 alcanzó 0.387; y en 2021, 0.386. Francamente, con estos datos nadie en su sano juicio puede decir que aumentó radicalmente la desigualdad en estos dos años de gobierno de la CR.



Lo que se destaca, por el contrario, es que a pesar de la pandemia y a diferencia de lo que ocurrió en otras partes del mundo, la desigualdad se mantuvo estable en Uruguay. Dato mata relato: la desigualdad de ingresos no solo no empeoró, sino que en plena crisis provocada por la pandemia durante el segundo año de gobierno de Lacalle Pou, el índice de Gini fue mucho mejor que el que presentó el segundo año de gobierno de la primera administración Vázquez (2006: 0,457); que el del año 2011 del gobierno de Mujica (0,406); y que estuvo a la par del año 2016 correspondiente a la segunda administración Vázquez (0,383).



En segundo lugar, los datos del INE contrarían el relato izquierdista sobre la evolución de la pobreza. En 2021 las personas por debajo de la línea de pobreza fueron un total de 10,6%, y bajaron con relación a 2020 (11,6%). Ciertamente, dentro del año 2021 la nueva medición del INE da una evolución negativa entre el primer semestre y el segundo. Sin embargo, si se presta atención a los datos comparables metodológicamente, que son los de año por año, entonces nuevamente los datos matan el relato izquierdista.



En efecto, el FA ha insistido en el aumento de la pobreza sin tener en cuenta las particulares circunstancias generadas por la pandemia que provocó ese aumento por doquier en el mundo. Pero, sobre todo, esa insistencia izquierdista es falsa: la pobreza en Uruguay no solo no subió, sino que bajó en el período que fue desde que se desataron las consecuencias de la pandemia hasta finales de 2021.



A pesar de la crisis mundial, el porcentaje de personas por debajo de la línea de pobreza en el segundo año de gobierno de Lacalle Pou (2021, 10,6%), fue menor al del segundo año de la administración Mujica (2011, 13,7%), y fue apenas 1,2% superior al del segundo año de la segunda administración Vázquez (2016).



Así las cosas, todo el discurso izquierdista, tanto político, como sindical, como el de los numerosos politólogos y comentaristas compañeros de ruta del FA, que pretenden instalar la idea de que el Uruguay viene sufriendo un gobierno insensible socialmente que ha hecho aumentar la pobreza y la desigualdad, es un relato enteramente falso sin respaldo estadístico alguno.



La verdad es que la evolución del índice de Gini y de la pobreza monetaria en los años de crisis por la pandemia dieron cuenta de la preocupación que tiene la CR por atender a los más débiles de la sociedad. Aquí no se disparó la cantidad de pobres, ni se quebró radicalmente una evolución que lleva años en un sentido de mayor igualdad en los ingresos.



A la luz de la cantidad de mentiras desperdigadas por la izquierda en la campaña del referéndum que acaba de pasar, importa mucho tener claro que, aquí también, los datos reales matan el relato izquerdista.