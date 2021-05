El Pit-Cnt, los paros y el hambre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Pit-Cnt ha anunciado el tercer paro contra el gobierno del presidente Lacalle Pou.

El primero fue un paro parcial y se realizó el 4 de junio del año pasado y el motivo fue, según palabras del dirigente comunista de la Central, Marcelo Abdala, “para defender la democracia” ante el avasallamiento de las instituciones que se intentaba perpetrar a través de la Ley de Urgente Consideración. Una iniciativa que había sido el fundamento principal de la campaña electoral saldada con su triunfo. Paradoja de los absurdos en la vida política de este país: un comunista agitando la bandera de la democracia.



Nunca quedó claro dónde estaba el peligro para la democracia y nunca tampoco el dirigente comunista explicó a qué tipo de democracia aspiraba y aspira: ¿Cuba? ¿Venezuela?, ¿Nicaragua?, ¿Corea del Norte con Kim Jung-un? ¿O el imperio soviético que dominó medio mundo y un día -sin aviso- implosionó y desapareció sin que se disparara un tiro o se perdiera una gota de sangre? Solo fue porque la gente se cansó de las dictaduras y la falta de libertad.



Tres meses después, el 17 de septiembre la convocatoria fue a un paro general, cuyos motivos el mismo Abdala explicó: la movilización es por más trabajo, salario, salud, educación y vivienda digna; por una renta básica y una canasta de servicios; por memoria, verdad y justicia y por más recursos para la Ley integral de violencia basada en género. Todo un plan de gobierno que nunca fue aplicado ni reclamado durante los 15 años que su partido político estuvo en el gobierno y que por la vigencia de un régimen democrático en el país había sido desplazado mediante elecciones libres.



Y ahora se anuncia el tercero, para el 17 de junio, “contra el hambre y la desigualdad. Por trabajo y salario en defensa de la vida”. Es menos ambicioso y menos desubicado, pero lo que llama la atención en este paro número 3, es que nunca se hizo ningún tipo de mención a la pandemia que se instaló en el país hace bastante más de un año y a la lucha que desde el gobierno se ha planteado desde el día siguiente a la aparición de los primeros casos.



Además, si la primera causa del paro es el hambre, parecería hasta elemental que en lugar de perder un salario para hacer reclamos que tienen una alta cuota de utopía, podrían centrarse en la lucha contra ese flagelo, trabajar toda esa jornada del 17 de junio y donar lo percibido en ese día para contribuir a un fondo que permita aumentar los recursos de ollas populares u otros mecanismos humanitarios de ayuda que redunden en beneficio directo de ese objetivo. Sería además un ejemplo de solidaridad formidable para toda la sociedad uruguaya y muchísima gente se sumaría voluntariamente a ese llamado. ¿Cuánto se recaudaría?

Pero no, no les interesa. Disfrutan solamente paralizando al país porque el gobierno tiene un Presidente blanco y lo respalda una coalición republicana. Nada que ver con los años anteriores. Es el mismo Pit-Cnt que hizo silencio absoluto ante el formidable despilfarro de esos gobiernos “amigos” que pasaron en los últimos tiempos, que no abrieron la boca por Ancap o Pluna y que ahora, cuando las nuevas autoridades de UTE denuncian que se estuvo pagando un sueldo de 16 mil dólares mensuales al gerente general de Gas Sayago (Regasificadora) y que, entre otras cosas se invirtieron 40 millones de dólares en un tramo de gasoducto que va de nada a nada, se hacen los ciegos, sordos y mudos. Eso fue responsabilidad del Frente Amplio, pero el Pit-Cnt compañero, tan puntilloso en sus reclamos, obviamente que se calla.



Porque más que una central sindical es una entidad política al servicio o manejada por el Partido Comunista (y el Frente Amplio), a la que ha sumado una nueva organización que apareció el año pasado (¿coincidencia con la asunción del nuevo gobierno?), denominada la Intersocial, que reúne distintos movimientos que comulgan con la misma impronta, pero se mueven en otros ámbitos.



Son numerosos y muy variados, pero entre ellos se encuentran: la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), la Organización de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu), la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam), las Ovejas Negras y la Intersocial Feminista entre otros (se supone que son bastante más). La ideología es la misma. Su consigna es “Organizar la lucha es mantener la esperanza”. El asunto es abarcar lo más que se pueda dentro de la sociedad, porque son todos dolidos por la derrota del FA y militan o están en muchas partes. No solo en el Pit-Cnt.



Podrían sincerarse de una vez por todas y asumir la consigna “Ocultemos la herencia maldita” en el próximo paro.