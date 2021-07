El papelón de Olesker

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ayer el Senado de la República presenció un ejercicio de masoquismo pocas veces visto por ese ámbito sagrado de nuestra democracia.

El senador del Partido Socialista, Daniel Olesker por su propia cuenta y orden decidió interpelar al Ministro de Salud Daniel Salinas y a la Ministra de Economía Azucena Arbeleche, una determinación que debe haber lamentado largamente en las últimas horas.



Su perorata fue una muestra de politiquería de la peor especie, sin argumentos, Olesker simplemente se limitó a reiterar que habría que haber tomado más medidas restrictivas y a realizar unas 76 preguntas cuyas respuestas en la mayoría de los casos es información que ya era pública.



La intención clara era tirar sobre el gobierno las lamentables muertes que hemos sufrido debido al Covid-19 y el tiro le salió por la culata.



Las exposiciones iniciales del Ministro Salinas y de la Ministra Arbeleche fueron de tal contundencia que la interpelación, si es que alguna vez tuvo razón de ser, la había perdido definitivamente. Las cámaras del Senado no lo mostraron, pero seguramente el senador Olesker se había escondido debajo de su banca. Las expresiones de los restantes senadores, propios y ajenos, fueron también por demás elocuentes.



Daniel Salinas arrasó con los débiles argumentos de Olesker exponiendo sobre la estrategia sanitaria, de rastreo, de atención y, especialmente, el plan de vacunación. Evidentemente durante la pandemia se realizó un gran trabajo por parte del Ministerio de Salud Pública y la popularidad que ha alcanzado Salinas no es producto de la casualidad. Los uruguayos reconocen el trabajo esforzado de todo el equipo de salud, desde el ministro a los trabajadores de cada centro y los vacunadores.



Ciertamente también merece un destaque el subsecretario José Luis Satdjian, el integrante más joven del gabinete, que se ha convertido en una figura relevante del espectro político nacional en base a su gran despliegue de trabajo.



Luego fue el turno de la Ministra Arbeleche, que le dio un “tour” a Olesker pocas veces visto en el ilustre hemiciclo del Senado de la República. Contestó de entrada todas las preguntas formuladas, expuso la estrategia económica y social del gobierno, demostró con datos que el impacto de la pandemia en esos temas fue menor que en los países de la región gracias a las medidas del gobierno pese a las restricciones sanitarias y argumentó con solidez que no existía una alternativa frentista porque sus cambalachescas propuestas eran sencillamente insostenibles.

Arbeleche y Salinas demostraron que la buena gestión del gobierno no es casualidad, que la colación de gobierno se encuentra sólida y que por más piedras en el camino que se quieran poner, el país avanza.

Un gran punto de su exposición fue cuando acusó a la oposición de estar enamorada del gasto por el gasto en sí mismo y no de los resultados, que es lo que realmente importa. Lo relevante, argumentó Arbeleche, es el impacto que tienen las políticas públicas, en cada niño y en cada persona, no la cuantía del programa. La historia reciente del país lo avala.



El Frente Amplio ha sido extraordinariamente exitoso en aumentar el gasto público y extraordinariamente fracasado en obtener resultados. Se gastaron cientos de millones en proyectos absurdos, siguiendo alguna idea descarriada de desarrollismo mágico y en múltiples programas de nulos resultados. Como queda demostrado al analizar los resultados en materia educativa, de salud o la que se mire durante los tres lustros frentistas gastar más no significa mejorar ningún aspecto sustantivo, salvo los bolsillos de algunos jerarcas.



La interpelación de Olesker, evidentemente, es parte del collar de desaciertos que el Frente Amplio viene coleccionando en los últimos tiempos. Sin estrategia, sin liderazgo, jugando permanentemente al cuanto peor, mejor y criticando todo lo que haga el gobierno, se va perdiendo en la intrascendencia. Una vez más quedó en evidencia que el país merece una mejor oposición y no la actual, que solo pretende dañar al gobierno aunque sea golpeando al Uruguay.



