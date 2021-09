Oposición en Montevideo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La agenda de temas políticos relevantes de estos días incluye uno en relación a la capital: en el Directorio del Partido Nacional (PN), la presidente de la comisión de Montevideo y ex-candidata a intendente por todos los partidos de la Coalición Republicana (CR), Laura Raffo,

presentó el diseño de “la estrategia política en Montevideo”.



Se trató de un resumen de lo actuado en este último año político tan particular. Los objetivos fueron cumplidos: el PN quedó posicionado como una alternativa real al gobierno del Frente Amplio (FA) en Montevideo; hay una coordinación de dirigentes locales que cuentan con mayor respaldo político que en otros periodos para dar la batalla electoral en la capital; y quedó claro también que hay una voz opositora que fiscaliza y que sigue de cerca la gestión del FA.



Todo esto es muy relevante. En efecto, los resultados electorales del ciclo 2019- 2020 mostraron que el bastión de la CR está en el Interior del país. Visto desde la perspectiva opuesta, los reductos izquierdistas quedaron en Canelones y Montevideo, ya que en Salto, donde también ganó el FA la intendencia, si los partidos que conforman la CR hubieran coordinado esfuerzos seguramente el resultado hubiera sido otro. Es así que importa mucho para la CR no solamente cuidar la representación en el Interior, sino también dar la batalla en los bastiones en los que la izquierda es mayoría.



Con ese fin se hizo siempre muy necesario que la gente de la capital pudiera ver en acción a una oposición presente y decidida. Y eso es precisamente lo que está haciendo el PN en Montevideo. No solamente por los objetivos ya cumplidos, sino porque su promesa es mantenerse en el primer plano de la atención ciudadana con propuestas concretas que alienten la posibilidad de una alternancia seria en el gobierno de la Intendencia.



En este sentido hay planteada, por ejemplo, la creación de grupos técnicos que propongan políticas en tres áreas concretas: urbanismo, medio ambiente y desarrollo económico y social. Por otro lado, el PN de Montevideo relevará qué tareas están llevando adelante distintas instituciones del gobierno nacional -entes autónomos, ministerios, etc.- en la capital, de forma de que los montevideanos tengan claro que esas son políticas que se implementan desde los partidos de la CR y no desde la iniciativa de la intendencia del FA. Finalmente, el PN quiere definir un plan estratégico de acción en la capital, que implique análisis por zonas del departamento y por tipo de población, de manera de hacer más exigente la calidad de las políticas públicas planteadas desde la oposición en el departamento.

En el Directorio del Partido Nacional (PN), la presidente de la comisión de Montevideo y ex-candidata a intendente por todos los partidos de la Coalición Republicana (CR), Laura Raffo, presentó el diseño de “la estrategia política en Montevideo”.



Es evidente que todo este impulso político y esta determinación hacia acciones concretas cuentan en el PN con un liderazgo fuerte en Montevideo como es el de Laura Raffo. Lejos de quedar como una figura pasajera que cumplió un papel puntual al ser candidata a intendente en 2020, Raffo ha dejado en claro que tiene un proyecto de largo plazo. Hizo incluso gestos explícitos en este sentido, como el de no aceptar integrarse al directorio de República Afap para evitar diluir así su responsabilidad política en Montevideo.



Y si bien todo esto es muy positivo para cualquier montevideano que esté harto del pésimo servicio de transportes; de la suciedad permanente de la ciudad en donde miles de contenedores están transformados en basurales asquerosos; de un manejo del tránsito completamente sobrepasado por la realidad de una mayor cantidad de vehículos y de una falta enorme de inversiones de la Intendencia; y del clientelismo sectorial del FA que utiliza a la intendencia como un seguro de paro encubierto para ex-integrantes del gobierno nacional izquierdista, Montevideo precisa más noticias de este tipo.



En concreto, Cabildo Abierto (CA) y el Partido Colorado (PC) deben prender sus motores en la capital y mostrarse tan activos como el PN. Hubo en su momento una promesa en este sentido de parte del PC, que debe concretarse y ganar fuerza. Lo mismo con CA, que ciertamente sigue trabajando territorialmente en diversas zonas de la capital, pero que tiene que generar algo más sólido institucional y partidariamente que esos movimientos aislados.



Para desplazar al FA en Montevideo se precisa que los principales partidos de la CR trabajen, cada uno por su lado pero coordinadamente, con ese objetivo. El PN está mostrando el camino, pero su esfuerzo, en solitario, no logrará ser suficiente. Es tiempo de que colorados y cabildantes también asuman sus responsabilidades en la capital.Y para que el esfuerzo fructifique no hay que demorarse.Editorial