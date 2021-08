Las ONG y el cangrejo bajo la piedra

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un informe periodístico del programa “Así nos va” de radio Carve, denunció una serie de irregularidades y aspectos cuestionables de una organización no gubernamental llamada “Nada crece a la sombra”.

Esta organización, que ha gozado de enorme relevancia mediática en los últimos años, es apenas una de muchas que proliferaron en los gobiernos anteriores, de una forma que ameritaría una investigación oficial a fondo.



Según el informe de las periodistas Patricia Madrid y Viviana Ruggiero, la organización mencionada no cumplía con formas administrativas básicas, recibía fondos del estado de los cuales no daba cuenta en forma transparente, y gozaba de privilegios en su funcionamiento, totalmente a contrapelo de las medidas de seguridad mínimas que debe ostentar un sistema carcelario.



Según allí se explicó, los representantes de la ONG mediaban entre distintas oficinas públicas cobrando dinero por ejecutar tareas que eran brindadas por el propio estado, ofrecían servicios sin contar con calificación mínima para ello y, sobre todo, trabajan con una completa falta de supervisión o siquiera evaluación de si lo que hacían aportaba algo al sistema general.



La denuncia tiene el ingrediente “picante”, además, de que las caras más visibles de esta organización, y otras asociadas que le daban soporte institucional como “Proderechos”, estaban lideradas por figuras muy vinculadas al aparato “parapolítico” del Frente Amplio. Figuras que fueron funcionales a todas las grandes campañas y reformas impulsadas por el partido que gobernó 15 años al país, pero desde el costado de las llamadas “organizaciones sociales”. Algo que era aprovechado muy bien a nivel mediático por este partido, para atribuir a sus políticas un apoyo transversal, que hacía que oponerse a las mismas fuera mucho más difícil. ¿Por qué? Porque quien lo hiciera desde el mundo político partidario tradicional, quedaba siempre en minoría ya que no solo debía debatir con sus adversarios electorales, sino con representantes de estas organizaciones que hacían ver a cualquiera que se opusiera a esos planes como un troglodita sin capacidad de comprender hacia dónde iba el mundo.



La misma receta, el mismo efecto de pinza que se usó durante años con los sectores sindicales, ahora hecho con más sofisticación.



Pero el informe periodístico, más allá de todo lo que genere luego en explicaciones y defensas, ayuda a entender un problema mucho más grave y mayor, que tiene al menos dos dimensiones.



La primera, que el gobierno debería lanzar una investigación a fondo para entender quién está detrás, y cómo se financian estas organizaciones. Porque la sensación que queda con esta investigación, y otras ocurridas sobre todo en la órbita del Mides, es que estas ONG recibían dinero del contribuyente con fines muy loables, pero que en el fondo su principal rol era financiar un aparato político funcional al Frente Amplio. Así como una investigación de este diario demostró hace años que un supuesto refugio para personas sin hogar en San José, era una “careta” que sirvió para financiar una radio a militantes del Partido Comunista, urge saber qué parte de lo que recibían de dinero público, iba de veras a ayudar a los necesitados.

La segunda dimensión tiene que ver con los propios medios de comunicación. Por demasiado tiempo los medios han actuado frente a estas organizaciones sin respetar el mínimo y elemental sentido de desconfianza que es básico para cumplir su rol. O porque el fin al que se dicen abocar estas ONG es compartible, o porque sus dirigentes son gente elocuente y que habla bien en cámara, o porque tienen un perfil muy alto en las redes sociales donde muchos comunicadores pasan más tiempo del que deberían. El hecho es que pese a la notoriedad y crecimiento desbocado de este tipo de organizaciones, son ínfimos los trabajos de investigación periodística al respecto. Algo inaceptable y que eleva la trascendencia del informe de las periodistas de radio Carve.



Por último, es central que la propia sociedad se despabile y aplique un mínimo sentido crítico ante este tipo de grupos. Los mismos son un signo de estos tiempos y pueden cumplir un rol en frentes donde al estado como tal se le hace difícil operar. Pero una sociedad democrática tiene representantes electos que gozan de la legitimidad de las urnas para opinar sobre los temas. Cuando líderes de una ONG, que encima se financia con dinero del contribuyente, empieza a tener una visibilidad política muy alta, es hora de empezar a desconfiar de cuáles son sus verdaderos objetivos.