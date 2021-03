Mundos paralelos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Presidente Lacalle Pou tiene una cualidad: da la cara. Esta semana comenzó con una presentación ante la Asamblea General, donde explicó todas las medidas tomadas en este primer año de gobierno marcado por la pandemia.

Luego dio algunas entrevistas, una muy en profundidad que se publica hoy en este diario, donde responde preguntas, aclara objetivos y narra el detrás de escena de sus decisiones.



Se trata de un contraste enorme con lo que ocurría en los pasados 15 años. Sobre todo en los últimos 5, donde el expresidente Vázquez casi no hizo entrevistas, donde la comunicación del gobierno venía o por los Consejos de Ministros que se movían como circo de campaña por el interior (de hecho hubo uno que fue realmente montado en una carpa de circo). O por el mastodóntico aparato comunicacional armado en Torre Ejecutiva, el mismo que usaba la página de Presidencia para sancionar a todo el que osara criticar al gobierno.



La sociedad parece apreciar este nuevo estilo de gobierno abierto y transparente. Las últimas encuestas muestran un masivo apoyo popular al nuevo gobierno, e incluso la difundida por la empresa Cifra esta semana, ubica el apoyo a Lacalle Pou en un 64%, el máximo que ha tenido un mandatario uruguayo en tres décadas. Es más, quienes ven con mirada crítica a esta administración apenas llegan al 25%, o sea 15 puntos menos que quienes votaron al FA en octubre.



La respuesta a esta realidad que lanzó la oposición en las horas siguientes, confirma que buena parte de su dirigencia vive en un mundo paralelo.



Esto se vio en lo institucional, con la conferencia de prensa organizada por el Frente Amplio, donde habló su Presidente, Javier Miranda, aunque acompañado de figuras de escaso peso relativo en su fuerza política. Miranda no fue tímido con los adjetivos, y dijo que “el gobierno es conducido por un sector de un partido político que, convencido en su vanidad, no escucha ni contempla las propuestas de la oposición, ni de sus socios de coalición. Esto define la soberbia de un gobierno”. También acusó al gobierno de “austericidio” y de agravar la crisis económica con medidas “neoliberales”, y llamó al pueblo uruguayo a “resistir (...) las políticas de retroceso”. Sí, “soberbia”, “vanidad”, “austericidio”, “resistir”...



Uno bien podría pensar que esto es una postura medio aislada de un Miranda que cierra una gestión triste en su conducción del principal partido de oposición, en la que este no solo perdió el gobierno nacional, y varios departamentales, sino que viene perdiendo el norte, hasta en las formas.



Pero luego salió Danilo Astori.



El exvicepresidente y ministro de Economía dijo cosas similares o aún peores. Hablando sobre el discurso presidencial en la Asamblea General, criticó “todo el boato, la pompa, el ceremonial que se puso en práctica, como si el Presidente estuviera asumiendo el mando, nuevamente”. No conforme con eso, agregó que “basta seguir la trayectoria de algunos medios, agencias de publicidad y encuestadoras de opinión pública para percibir con absoluta claridad que en realidad son operadores del gobierno”.

La dirigencia del Frente Amplio sigue convencida de que su rol es liderar una especie de resistencia épica, y de ser el portavoz genuino de la sociedad. Una sociedad que votó un cambio y que muestra en cada oportunidad que se le ofrece, que está contenta con el mismo.

Fuerte. Sobre todo viniendo de quien se supone ha sido el líder del “ala moderada” del Frente Amplio. Pero, y esto es lo más llamativo, tremendamente alejado del sentir de la mayoría de la gente.



Esta es la clave de todo esto. El problema que enfrenta hoy la oposición es un divorcio creciente con la sensibilidad del uruguayo medio. A quien podrá gustarle más o menos el gobierno, pero claramente le reconoce que su primer año de gestión ha sido aprobado con buena nota. En eso coinciden todas las encuestadoras, todos los analistas.



Y sin embargo, la dirigencia del Frente Amplio sigue convencida de que su rol es liderar una especie de resistencia épica, y de ser el portavoz genuino de la sociedad. Una sociedad que ya no sabe como decirle que ha perdido el rumbo, que se baje del pedestal, y que intente reformularse para así cumplir con el nuevo rol que le toca. ¿Realmente gente inteligente como Astori, como... Astori, no ve que la sociedad se cansó del mesianismo y soberbia que marcaron a sus gobiernos, y que votó un cambio? ¿Y que muestra en cada oportunidad que está contenta con ese cambio?



Un sistema democrático saludable necesita de un gobierno activo y eficiente, que cumpla lo que prometió en campaña. Pero también de una oposición efectiva, que interpele, y obligue al gobierno a exigirse y aumentar sus estándares.



Que la dirigencia del principal partido opositor viva en un mundo paralelo y desconectado de la realidad no es positivo para nadie.