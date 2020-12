Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El catedrático Bruno Gilli, en reciente entrevista en este diario, hizo comentarios interesantes, relacionados con este mundo cibernético al que la humanidad se adapta como mejor puede.

Hay realidades que nadie discute; es mal augurio para países y habitantes si no desarrollan habilidades y conocimientos en este campo; no hay suficientes personas especializadas, ni en cantidad ni en calidad, para satisfacer la demanda actual en el sector público o el privado, por más que sea donde más oferta de trabajo haya; trabajan 25.000 personas en forma directa. En esto hay responsabilidades compartidas entre los propios individuos y los gobiernos. Gilli se pregunta si hay una nueva visión del gobierno en cuanto a transformar digitalmente al Estado, porque dice que no ve un mensaje claro al respecto.



Y clava el puñal al hacer referencia al nuevo Ministerio de Ambiente. Se interroga por qué no se aprovechó la oportunidad de crear una cartera 100% digital. Por restricciones fiscales tal vez, pero insiste ¿a la larga qué sale más caro? Habla sobre las “fintechs” que crearon bancos digitales desde cero y los establecidos que armaron bancos digitales o sucursales completamente digitalizadas.



Es muy probable que ese trasladar gente del viejo Ministerio al nuevo no traiga consigo un bagaje de capital humano preparado para los cambios hacia la modernidad ni equipamiento tecnológico acorde. Pero este tipo de situaciones muy posiblemente no se deban solo a restricciones fiscales. Hay que bucear en las profundidades de nuestra cultura estatal y burocrática.



Una impresión que se reafirma tras escuchar en una sustanciosa conferencia en el CUB al actual Presidente de Antel, Gabriel Gurméndez. Quien al pasar contó, sin disimular su sorpresa, que Antel no había incorporado el expediente electrónico y se siguen utilizando viejos sistemas en algunas áreas. Y eso que se trata de una empresa que ha sido dirigida por dos ingenieras. Primero María Simón y luego Carolina Cosse. Al tiempo que emblemática en cuanto a lo que avances tecnológicos se refiere y donde evidentemente no hubo estrecheces de recursos en tiempos del Frente Amplio. Al punto de haber hecho absurdas inversiones por fuera del cometido del Ente, como la construcción de un megaestadio cubierto, así como patrocinar con llamativa largueza a grupos artísticos, empresarios del ramo y seleccionar publicaciones para hacer propaganda que no condicen con su posición en el mercado.



El problema de la falta de gente preparada en “expertise” digital, inteligencia artificial, algoritmos, plataformas, redes y toda esa parafernalia tecnológica, dificulta el desenvolvimiento de la actividad económica. Es un peso que no facilita el desarrollo del Uruguay en todo su potencial, más allá de que existe un sector pujante y capaz que llega a atravesar fronteras y a generar entrada de divisas para el país. Casi 3% del PBI en 2018.



Y para peor, ese faltante de profesionales también nos perjudica en el ámbito del delito. Según lo declarado por el Director de Agesic, Mauricio Papaleo en un evento reciente, se ha detectado un incremento histórico de los ataques informáticos hacia los sitios del Estado en el primer semestre del año. Esta agencia monitorea todas las páginas del Poder Ejecutivo y algunas otras oficinas estatales.



Hay que tener en cuenta que se ha avanzado en ciberseguridad, y ha aumentado el número de eventos analizados por segundo; de los 800 en 2016, a los 3900 en 2019, a 5900 por segundo.

Pero los peligros persisten y para luchar contra ellos, ya sean de alto, medio o bajo impacto, el gasto promedio ha sido de US$ 40.000 en cada situación. Para los 1436 incidentes, la suma total llegó casi al millón de dólares y esa cifra se refiere a las horas hombre que intervinieron para arreglar el problema, pero no incluye los costos por pérdidas de datos ni el lucro cesante. Tampoco es este el único escollo, pues para este rubro tampoco se consiguen suficientes personas que sepan. La demanda es elevada, pues no solo el Estado es víctima de los ciberdelincuentes, sino también el sector privado. Sería necesario aumentar en al menos unas 600 personas esta mano de obra, aunque también falla el otro extremo de la cadena. Las universidades e instituciones educativas en general, tienen pocos cupos, a la vez de escasear los expertos que enseñen. En vista de estas carencias que ocurren también en la región, cuatro grandes empresas tecnológicas han creado un programa educativo para fomentar estos estudios. Y dos de ellas van a invertir US$ 10 millones en 2.500 becas. Uruguay no figura entre los elegidos.



Habrá que tirar un anzuelo.