Moderada apertura de fronteras

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La noticia fue el principal titular de la edición dominical de nuestro diario. No era para menos. Que se comience a instrumentar el eventual ingreso de argentinos en un futuro cercano, dentro de un plan de progresiva reapertura de fronteras, es una gran noticia.

Es que el concepto de fronteras cerradas solo puede justificarse en el contexto de esta virulenta pandemia que azota al mundo.



Hasta ahora los únicos argentinos que entran a Uruguay son los que tienen residencia legal. Y aún así no les es fácil por cuanto también del otro lado hay restricciones sanitarias.



Aun así, muchos argentinos se instalaron en Punta del Este, Montevideo o Colonia en estos dos años. Es difícil calcular cuántos quedarán en forma definitiva una vez que pase la pandemia, pero es probable que un número importante lo haga, sin por ello dejar de lado sus intereses laborales, profesionales, empresariales o familiares en Argentina. Al expandirse el teletrabajo se facilita que vivan acá, aun cuando su trabajo sea en otro lado.



Quedaron sin venir desde marzo 2020 los argentinos que siendo propietarios y que solían pasar el verano y fin de semanas largos, no tienen residencia.



Para ese sector, su situación ha sido problemática. No pueden ver en qué estado están sus casas o apartamentos y debieron rebuscarse para pagar sus cuentas y deudas desde allá. Además, razonablemente, hubieran querido disfrutar de este rincón del mundo como siempre lo han hecho.



La sostenida presencia de argentinos es una parte sustancial de nuestra actividad turística y con la pandemia quedó dramáticamente truncada. Es que el turismo, además de generar divisas, da enormes posibilidades de trabajo. Si bien como en otras actividades, muchos servicios se han automatizado o los resuelve el usuario directamente por internet, sigue siendo una actividad donde un buen servicio personalizado es muy importante y por lo tanto es fuente de empleo genuino, aunque zafral.



El proceso de apertura irá por partes, con prudencia y mesura, pero siempre en la mejor dirección y en la medida que no sucedan retrocesos imprevisibles.



El primer paso que propone el gobierno es abrir la frontera para argentinos que tengan propiedad en Uruguay y estén vacunados con dos dosis. El aval incluye a aquellos que hayan sido inoculados con la Sputnik. Una segunda etapa, prevista tal vez para octubre, permitiría la entrada de turistas argentinos en general, siempre que demuestren haber recibido las dos dosis.



Esto no significa una entrada masiva e inmediata de argentinos en la medida que el proceso de vacunación en ese país ha sido lento, desordenado y confuso. La vacunación viene rezagada respecto a Uruguay y más aún con los que no pudieron todavía darse la segunda dosis.



Argentina anunció la llegada de más vacunas y ellas se combinarán con la primera dosis de Sputnik para completar la inoculación, dado que la vacuna rusa llega en forma atrasada e incompleta y prácticamente no se entregaron las necesarias para la segunda vuelta. Esa realidad implicará, en los hechos, una apertura moderada de fronteras, lo que también ayudaría a medir su impacto.

El proceso de apertura irá por partes, con prudencia y mesura, pero siempre en la mejor dirección y en la medida que no sucedan retrocesos imprevisibles.

Existe una tercera posibilidad, aunque más lejana, de abrir a los argentinos una suerte de “turismo de vacunación”, o sea de atraer a visitantes argentinos para que se inmunicen acá. Hay argentinos que ya lo hicieron en Estados Unidos, donde sin las trabas y dificultades existentes en su país, pudieron vacunarse.



De todos modos, la idea es esperar que esté consolidado en Uruguay el proceso de la tercera dosis. Por lo tanto, podría suponerse que si en Argentina se avanza, para cuando Uruguay pueda abrir esa posibilidad la ansiedad argentina por vacunarse se habría reducido.



El hecho es que con sensatez, con prudencia, con medidas bien pensadas, las fronteras con Argentina empiezan a abrirse paso a paso y con ello se reactiva una actividad como el turismo, que genera mucho movimiento económico.



Esta posibilidad se abre en un momento en que mientras se expande la vacunación en Uruguay, se reducen los contagiados, los internados en CTI, y los fallecidos. Hubo en estos días jornadas en que no se reportaron muertes por Covid. Esto no quiere decir que será así todos los días, pero hay abrumadora evidencia de una relación directa entre la vacunación y la reducción de casos.



Es de desear entonces, que estas nuevas medidas en la apertura de fronteras, mesuradas y prudentes como deben ser, terminen convirtiéndose en un paso más a esos tiempos mejores que todos ansiamos.