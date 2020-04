A un mes de la emergencia sanitaria

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Pasó la Semana Santa, que no fue ni tan santa ni tan de turismo. La Pascua cristiana y el Pesaj judío se celebraron en soledad y los lugares del país que concentran movimiento turístico en esta semana, estuvieron vacíos.

Al iniciarse ayer lunes el segundo mes de emergencia sanitaria, el país enfrenta nuevos desafíos pero con la misma incertidumbre que los actuales. El gobierno los deberá afrontar con el mismo aplomo, serenidad y flexibilidad que mostró hasta ahora. Avanzar en lo que es bueno hacer y replegarse si no funciona.



Este es un gobierno que toma decisiones pero no en forma rígida. Como ha dicho el presidente, hay un programa pero no un cronograma. Se tiene una clara idea de los pasos a tomar, pero ninguna certeza de cual es la fecha más adecuada. Eso no le impide hacer lo que es posible y si sobre la marcha las condiciones no se dan, siempre hay tiempo de retroceder. No es un gobierno que ante un contexto tan complejo funcione con dogmas.



Días pasados una dirigente del sindicato de los maestros cuestionó al gobierno por su decisión de iniciar el 22 de abril (es decir, de aquí a una semana) el comienzo de clases solo en las escuelas rurales, al entender que actuaba con contradicciones.



Sí, hay contradicciones y las seguirá habiendo. En el paso a paso, en el día a día para establecer políticas, el gobierno está obligado por un lado a insistir en el cumplimiento estricto (aunque voluntario) de la cuarentena. Pero a la vez, poco a poco el país debe ir recuperando su ritmo normal. Despacito, sin apuro, podría decirse que probando. Pero tiene que hacerlo. Y este no es un dilema que enfrenta solo el gobierno uruguayo: hoy todos los gobiernos del mundo se lo están planteando.

Si el gobierno decidiera esperar hasta el fin de la pandemia para presentar la ley, la oposición frentista igual buscaría otro argumento para cuestionarla.

Por lo tanto, esa contradicción que se le marca es real, es inevitable y es parte de las estrategias que se deben ir procesando. La presunta contradicción entre “quedarse en casa” aplicada a rajatabla y empezar despacito a funcionar, no es un pecado, al contrario, es la lógica inevitable de una situación tan única como ha sido la de esta pandemia.



Por otra parte, no todo el país está parado. Mucha gente continúa yendo a su trabajo y en muchos rubros las cosas siguen funcionando con presencia de empleados en su lugar o trabajando a distancia.



Basta un ejemplo, el de los supermercados, tanto las grandes cadenas como los pequeños locales barriales. Allí, pese a todas las medidas sanitarias tomadas, los empleados están muy expuestos. Mucho más que el cliente que recorre las góndolas, toma distancia de otros clientes, paga tras hacer una cola espaciada y se va.



Sin embargo, la función que cumplen esos empleados es crucial. Es la manera en que se abastece el resto del país. A su vez, alguien debe abastecerlos y alguien debe envasar lo que se abastece y alguien debe producir lo que se envasa. Hay toda una cadena de actividad que implica gente que trabaja y se expone.



Ahora se suma la construcción. Habrá que ver cómo ese motor arranca y con qué prevenciones sanitarias. El fin de semana el Ministerio de Trabajo, las empresas y los trabajadores discutieron procedimientos y protocolos. No es fácil instrumentar tantos recaudos y es razonable que haya aprehensión y hasta temor al respecto.



El gobierno además quiere poner en marcha su ley de emergencia. Lo hace sin apuro ya que por ahora solo repartió el proyecto sin formalmente darlo por presentado. A alguna gente le suena extraño que quiera hacerlo en plena emergencia sanitaria. Pero ese proyecto de ley es el mapa de ruta que este gobierno previó para sí mismo y lo necesita para arrancar.



La oposición ya puso el grito en el cielo. Dice que no están dadas las condiciones sanitarias para discutirlo y por lo tanto afecta la calidad democrática. Si las cajeras de supermercado pueden trabajar, también lo pueden hacer los legisladores con mejores garantías sanitarias que las que tienen las cajeras.



Seamos honestos, la oposición siempre se opuso a esta ley, incluso antes que llegara la pandemia. Si el gobierno decidiera esperar hasta el fin de la pandemia para presentar la ley, la oposición frentista igual buscaría otro argumento para cuestionarla.



En definitiva, tanto da. El Frente siempre va a poner el grito en el cielo, con o sin pandemia. Por lo tanto, si el gobierno (a la misma vez que va gestionando la emergencia sanitaria) necesita esa ley para ponerse en marcha, que la presente. Atender la pandemia es una prioridad, sin duda, pero eso no frena los muchos otros frentes que debe atender.