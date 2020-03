La mentira como estrategia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El episodio en el que un funcionario de la Intendencia de Montevideo denunció haber sido agredido por policías, por tener un “pegotín” del Frente Amplio, y al grito de “se acabó el recreo”, ilustra perfectamente el momento actual del debate público en Uruguay.

Y la falta de escrúpulos de algunos dirigentes políticos y figuras mediáticas, que se prestaron a potenciar el hecho, y a usarlo sin pudor para manipular a la opinión pública.



El episodio ocurrió hace apenas dos días, y la denuncia alcanzó ribetes realmente exóticos. No solo por la narración del funcionario, tomada con lujo de detalles en algunos medios escritos y radiales, sino porque se agregó que el mismo había recibido una herida de arma de fuego en una pierna, lo cual según estos medios había sido confirmado ¡por un forense! Y hay que aclarar una cosa. Cualquier medio, cualquier periodista, puede cometer un error al tomar la declaración de alguien como válida. Pero este episodio deja bien en claro la diferencia entre profesionalismo y panfleto. Porque por algo la mayoría de los medios no se hizo eco de esta denuncia que ya de arranque sonaba rara. Y justo quienes han sido más vocales en defender a la administración anterior saltaron con entusiasmo digno de mejor causa a denunciar que estamos padeciendo una ola de violaciones a los derechos humanos de corte casi fascista.

Como todos saben a esta altura, la realidad fue muy diferente a la denuncia. El ministerio del Interior, difundió el video tomado por una de las cámaras GoPro que llevan todo el tiempo encima los agentes, y con ello despejó todas las dudas de que nada de lo que denunció el funcionario había sido verdad. Al punto que los dirigentes sindicales, que también se habían prestado rápidamente a potenciar el escandalete de la denuncia, tuvieron que reconocer a regañadientes que habían sido engañados.



Una nota al pie para resaltar el trabajo en materia de comunicación del ministerio, que en lo que es un giro de 180 grados respecto de lo ocurría anteriormente cuando el mismo era un millonario comité de base del MPP financiado por dinero público, y destinado mayormente a entorpecer el trabajo de los periodistas, esta vez manejó el tema con transparencia y profesionalismo.



El mismo profesionalismo que exhibieron los agentes de Policía, que por lo que se ve en el video no solo no cometieron ningún abuso, sino que manejaron la situación con autoridad y respeto.



Pero este episodio permite valorar un fenómeno más extendido, ya que en esta primer semana del nuevo gobierno, han proliferado todo tipo de denuncias sobre abusos policiales. Desde el caso del “malabarista” de San José, hasta la andanada de reclamos en redes sociales sobre excesos en el pedido de documentos. Incluso el director de la Institución de Derechos Humanos, Juan Faroppa, se prestó a esta campaña absurda, afirmando que había visos de verosimilitud en las denuncias, y que se percibía un aumento marcado en las mismas.



Hace unas pocas horas, el periodista Leonardo Haberkorn publicaba en El Observador una crónica que ilustraba la forma en que ciertos operadores políticos tomaban una versión disparatada sobre que el ministerio del Interior quería comprar carros hidrantes para “reprimir” protestas, y lo terminaban convirtiendo en una campaña fascista para “criminalizar la pobreza”.



La realidad viene mostrando sistemáticamente que nada de eso es verdad. Y que simplemente lo que está ocurriendo es que la policía empezó a hacer su trabajo, y a poner orden en un vínculo con la sociedad que estaba totalmente desvirtuado por la inoperancia y el complejo que cargan algunas personas y visiones políticas, sobre la forma en que se debe manejar la autoridad pública en una sociedad democrática.



Estos episodios son realmente importantes por dos motivos. El primero, porque deben mostrar a los periodistas y profesionales en serio de la comunicación, que no se puede tomar como veraz cualquier tipo de denuncia, y que hay que ser muy rigurosos a la hora de trabajar estas de informaciones que están mediadas por campañas muy claras de desinformación. Y, segundo, porque debe dejar en claro a políticos inescrupulosos, y manipuladores seriales, que las cosas han cambiado, y que ya no es tan fácil arrear a la gente con mentiras y denuncias de conspiraciones delirantes.



La sociedad votó para cambiar las políticas de seguridad en el país. Las mismas deben respetar los derechos de las personas, pero también cumplir con su rol de brindar tranquilidad y un ambiente de paz donde la gente pueda desarrollarse. Bienvenido el cambio.