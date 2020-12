Un mecanismo inapropiado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un minucioso informe publicado el domingo por El País da cuenta de las extensas colas que debe hacer mucha gente que, por el tipo de trabajo que cumple, necesita mostrar que no tiene antecedentes en delitos vinculados a la violencia sexual.

Para ello debe concurrir a una oficina donde funciona el Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales y obtener ahí un certificado que demuestre que esa persona no tiene esos antecedentes. Dicha oficina está en el Mercado Agrícola de Montevideo (MAM) y la necesidad de contar con el certificado si se quiere desempeñar determinadas tareas, lleva a que se formen extensas colas que prácticamente dan vuelta al edificio por fuera.



Esto ocurre en plena pandemia, donde no todo el mundo toma la debida distancia ni usa tapaboca (o si lo usa, no siempre lo hace en forma correcta). No deja de ser paradójico que para cumplir un trámite obligatorio, exigido por el Estado y expedido por el Estado, se generen este tipo de aglomeraciones.



Hay gente que debió ir en más de una ocasión porque los números otorgados por día para el trámite se agotan rápido. Son muy largas las colas y no tantos los certificados que se expiden.



El certificado fue creado por la ley de Urgente Consideración y es un requerimiento para trabajar en lugares donde hay menores (escuelas, liceos, institutos especializados). El objetivo es claro: que las instituciones cuenten con las máximas garantías de que el personal que contratan no tiene antecedentes en delitos sexuales.



En su informe, la cronista de El País consultó con algunas personas que hacían la cola y en general se entendía como bueno y necesario este requerimiento más allá de que obtenerlo implicaba un ejercicio de enorme paciencia.

La exigencia para determinados trabajos, de tener que presentar un documento que demuestre que no se tienen antecedentes por violencia sexual, puede ser una buena idea, pero muy mal implementada.



Es que si bien lo que la ley pretende parece correcto, el método para obtenerlo no lo es. Hay algo muy absurdo en esto de que gente que no tiene antecedentes tenga que tomarse tantas molestias para demostrarlo. A lo que se agrega que hoy, en tiempos de emergencia sanitaria, el solo hecho de hacer una cola ya es un riesgo.



Más absurdo aún es que todo esto deba hacerse en tiempos en que se ha generalizado el uso de computadoras, internet, wi-fi y demás. Cualquier cliente de un banco puede hacer muy complejas operaciones financieras sin moverse de su casa: averiguar si su cuenta tiene saldo, pagar las deudas de sus tarjetas de crédito o hacer transferencias de dinero de una cuenta a otra.



Sin embargo el ciudadano que no tiene antecedentes debe tomarse el tipo de molestias que solo pudieron ser concebibles en tiempos más primitivos. Que los hubo.



Esto recuerda, por ejemplo, a una época en que para sacar el pasaporte había que primero ir a una oficina por la avenida San Martín para tramitar el certificado de Buena Conducta. Allí, un funcionario miraba en la computadora y según lo que ella decía, le extendía el certificado.



La pregunta obvia era por qué no lo podía hacer directamente el funcionario que tramitaba el propio pasaporte desde su computadora en la oficina donde se expedían esos pasaportes. Se trataba de hacer un simple “click” para obtener la información; simplificar y unificar el procedimiento.



Finalmente alguien se dio cuenta de la situación insólita que se había creado y resolvió el tema como correspondía.



Algo similar debe hacerse para estos casos. Tal vez el empleador mismo, desde su computadora debería tener acceso a algún sitio que le provea la información que necesita y obviar así estos desplazamientos y estas colas.



Es bueno que se haya tomado una medida legal para ofrecer más garantías, especialmente en lugares donde se trabaja con menores. La ley de esta manera, descarta a violadores con antecedentes. Por cierto, riesgos siempre se corren, pero gracias a esta medida esos riesgos se reducen sustancialmente.



Lo que no parece apropiado es el mecanismo. Perjudica, para colmo, al inocente. Quien no tiene antecedentes de-be hacer estas interminables colas y perder horas para lograr un papel que demuestra que efectivamente no tiene antecedentes.



Es pedirle al inocente que demuestre su inocencia. Sin duda, no hay otra manera de saber que no tiene antecedentes, pero al menos alguien debería ya mismo ponerse a trabajar en un mecanismo que no le complique la vida.



Hoy, con toda la tecnología existente, esto debería ser posible. No hay excusas para que no lo sea.