Es evidente que el país está políticamente partido en dos grandes mitades. También lo está la opinión pública.

El problema es que la mitad menor, que es la que de alguna u otra forma simpatiza con el Frente Amplio (FA), se sigue dedicando a dar manija de forma irracional contra el gobierno mayoritario y legítimo del país, como si siguiera viviendo los tiempos de campaña electoral, cuando multiplicaba las calumnias contra los partidos que terminaron ganando la elección.

El mundo no son las redes sociales. Sin embargo, en esas redes la manija zurda es tremenda, con todo tipo de operaciones mediáticas y rumores que procuran desacreditar la tarea del gobierno. Es una manija cuyo origen es muy difícil definir, más allá de que parezca evidente que de ella participa gente que adhiere al FA y que está enojada por los resultados electorales de 2019. Con todo, el problema no es tanto lo que haga Pedro, Juan o el anónimo troll de turno en tal o cual red social, sino que el problema más grave políticamente es que a esa manija se suben referentes principales del FA y de la izquierda social y sindical.



Los ejemplos son varios en estos días. Tomemos cuatro. A las denuncias que terminaron siendo completas calumnias del funcionario de la intendencia de Montevideo contra varios policías, se sumó la manija de dirigentes del FA que, en vez de actuar con parsimonia, las amplificaron. La subida del dólar, que obedeció a graves motivos internacionales, fue atribuida por dirigentes del FA, como Constanza Moreira por ejemplo, a una decisión del gobierno. El éxito de terminar con una marcha por el día de la mujer sin ningún ataque a la iglesia del Cordón, fue interpretado por la manija izquierdista como una provocación por el despliegue de uniformados que garantizaron el orden. Finalmente, la suba de tarifas prevista para abril será muy probablemente inferior a la inflación acumulada de los 15 meses pasados, pero la manija izquierdista declaró que ese ajuste es superior a la inflación.



Toda esta manija zurda es grave por dos motivos. Primero, porque el FA y sus compañeros de ruta sindicales debieran de actuar con una responsabilidad que, notoriamente, no están teniendo. Pegar gritos histéricos contra cualquier operativo policial que traiga orden en libertad, como los que se están realizando, no es la mejor forma de contribuir a la convivencia política. En definitiva, el FA no termina de asumir que entregó el país en una situación de emergencia en seguridad gravísima, y que para remediarla se precisa un cambio de rumbo firme y claro como el que está llevando adelante el ministro Larrañaga.

Segundo, porque la irresponsabilidad de los dirigentes del FA termina repercutiendo en los militantes y simpatizantes que no tienen por qué tener la ponderación y la mesura que sí es exigible a los que conducen esa fuerza política. En definitiva, las mentiras del funcionario de la intendencia de Montevideo, por ejemplo, son una clara ilustración de esa posición desmesurada y dañina que cree que todo vale con tal de perjudicar la marcha del país o los cambios que este gobierno legítimo ha decidido llevar adelante.



El ambiente que genera esa manija zurda es muy nocivo. Hay que fijarse, sino, en signos claramente positivos de parte de las políticas del gobierno y que ni siquiera han sido reconocidos por los dirigentes del FA, a causa de esa locura, hecha de enojos y frustraciones, que se vive en el comité de base encerrado tras el muro de yerba izquierdista.



Hay dos ejemplos muy evidentes. El primero, la decisión de la ministra Arbeleche de disponer de 4 millones de dólares para financiar, efectivamente, la política de prevención de violencia doméstica con el instrumento de las tobilleras electrónicas.



El segundo, más simbólico pero muy importante, el gesto del presidente Lacalle Pou de saludar personalmente a los familiares de la funcionaria policial asesinada en una rapiña, y que deja en claro que al gobierno no le es indiferente la suerte de una Policía cuya tarea es esencial para mejorar la convivencia social en todo el país.



¿Dónde aparecieron, por ejemplo, los comunicados del sub-mundo social izquierdista y de las estructuras del FA, reconociendo el esfuerzo del gobierno para implementar las políticas de las tobilleras? En ninguna parte, claro está, porque todos están dedicados a dar fanática manija en contra del gobierno.



La manija zurda no le hace bien a la izquierda, ya que la encierra en un laberinto de consignas completamente alejadas de la realidad. Pero lo más grave es que tampoco le hace bien al país.