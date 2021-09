La manija racialista

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Uno de los problemas que trajo la aceleración de la globalización económica y social de estos últimos 20 años ha sido el mayor peso de cierta visión de origen estadounidense, sobre los problemas internacionales.

Uno de los ejemplos más notorios es la idealista concepción norteamericana que consiste en creer que el modelo democrático que se conoce en Occidente puede ser exportado tal cual a otras zonas del mundo, y que de esa forma tendrá éxito la modernización política y el avance de las sociedades con mayor libertad y autonomía individual.



El fiasco de la invasión de Irak en 2003, por ejemplo, inspirada en ese idealismo, se convirtió en un caos regional gravísimo que hizo ganar terreno a los islamistas radicales. También, ese mismo impulso idealista fue el que promovió la intervención de dos décadas en Afganistán, dejando un país en ruinas y gobernado nuevamente por los mismos Talibanes que en 2001 Estados Unidos (EE.UU.) había intentado quitar del poder. A pesar de que en ese lapso haya habido grandes avances en la educación de niñas y adolescentes.



Pero ese globalismo estadounidense no se limita a lo político. Desde lo social, hay también instituciones y actores que creen que lo que ha sido la historia de EE.UU. es la norma que debe guiar los cambios en el mundo. Así, por ejemplo, esa visión estadounidense- centrada es incapaz de percibir matices y diferencias entre la situación que vivió la población negra en ese país desde el siglo XIX, y lo que ocurrió con migraciones -forzadas o voluntarias- de negros a Europa o a otras partes de América. Para un cierto globalismo izquierdista estadounidense en todas partes ocurrió lo mismo: su diagnóstico es que hubo un “racismo sistemático” y que ese racismo sustancial prima hasta el día de hoy.

El discurso importado de la izquierda estadounidense según el cual en todas partes del mundo hay un “racismo sistemático”, no solo es una evidente exageración panfletaria, sino que aplicado a nuestra realidad, no hace más que dañar nuestra convivencia nacional.

Empero, cualquiera que estudie un poco Historia sabe que eso no es así. No es lo mismo, por ejemplo, el racismo en EE.UU., con su guerra civil en el siglo XIX y con medidas legales que hasta entrados los años 1960 seguían impidiendo en algunos de sus Estados matrimonios interraciales, que las dificultades de integración de la población negra en el norte del Mediterráneo. Hubo allí siglos de interacción cultural con África subsahariana y distinta ha sido la vida cívica e igualitaria de Uruguay, donde tempranamente Oribe terminó con el esclavismo y donde jamás hubo discriminación legal por causa de tal o cual raza o religión.



Lo que está detrás de todo este empuje globalista es lo que el excelente trabajo del sociólogo quebequense Bock-Côté llama la revolución racialista, es decir, el camino ideológico y político que está siendo tomado por cierta izquierda en EE.UU. y que se extiende, por causa de la globalización, a otras partes del mundo.



El discurso de esa revolución quiere convencer a todos de que la esencia de la civilización occidental es su racismo sistémico. Por ese diagnóstico es que se promueven acciones reivindicativas que procuran terminar con los “privilegios de los blancos”. Bock- Côté describe, por ejemplo, actos de arrepentimiento público que buscan confortar a los colectivos históricamente humillados; cursos de reeducación para adultos; y test de racismo que ya están implementándose en empresas y universidades de EE.UU..



Esa ideología identitarista, que vive del conflicto y alienta los enfrentamientos -parte de la “cancel culture” se inspira en ella-, dispone de amplia financiación y de redes internacionales para extender su influencia, como por ejemplo algunas ONG y ciertas agencias de la ONU. Así, es un discurso que termina poniéndose de moda, y que incluso acaba siendo repicado por actores sociales y políticos que lo utilizan para ganar mayor audiencia y protagonismo. Además, como los problemas políticos cotidianos son siempre más urgentes que estas posturas ideológicas simplistas y dañinas, nadie se preocupa inicialmente por contradecirlas.



Hasta que un buen día resulta que es demasiado tarde: la manija racialista se extendió tanto que recibe buen eco, incluso en partidos democráticos y liberales cuyos principios están muy alejados de ese identitarismo izquierdista radical.



Nuestra Constitución es sabia: “todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes”. El discurso importado de la izquierda estadounidense según el cual en todas partes del mundo hay un “racismo sistemático”, no solo es una evidente exageración panfletaria, sino que aplicado a nuestra realidad, no hace más que dañar nuestra convivencia nacional.



Hay que estar alerta. No hay que dejar crecer esa manija racialista que es un verdadero veneno para el país.