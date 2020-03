Llegó el cambio tan aguardado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El nuevo gobierno ya empezó. El cambio tan aguardado inició ayer su primer día de gestión.

El presidente Luis Lacalle Pou se reunió con su ministro de Interior y los jefes de Policía dejando bien claras sus prioridades y mostrando sensibilidad respecto a las preocupaciones y temores de la gente que lo eligió. Todo indica que está decidido a trabajar sin pausa y sin dar tregua, aún sabiendo que los desafíos son difíciles y no todo se logrará de un día para otro.



Asimismo, ayer los diferentes ministros pusieron en sus cargos a subsecretarios y a los diferentes directores en cada cartera. Las cosas, entonces, empezaron a marchar.



La jornada de asunción del mando fue una verdadera fiesta y así debe ser recordada. El día estuvo espléndido y casualidad o no, así ha sido en las ocho ocasiones en que asumió un nuevo gobierno desde 1985: un homenaje de la naturaleza a nuestra democracia, tan sentida por los orientales.



Lacalle Pou dio un discurso sobrio y muy pensado, en su característico estilo. Resumió sus prioridades, las que siempre marcó a lo largo de su campaña electoral: estímulo a la producción, empleo, seguridad, educación, seguridad social y política exterior. Sabe que son desafíos difíciles pero está dispuesto a tomar los riesgos necesarios. Por eso usó su reiterado latiguillo de “me hago cargo”, asumiendo responsabilidad personal.



Comenzó con una clara defensa de lo que en esencia es nuestra democracia y con un final fuerte y sostenido enumeró minuciosamente los derechos y libertades de los uruguayos, marcando que su tarea es armonizarlos aunque por momentos parezca que unos derechos se contraponen a otros. En ese sentido su discurso fue, para usar una palabra de moda, inclusivo. Es decir que en ese final incluyó los derechos y libertades de todos y al hacerlo pareció reconocer que gobernar una sociedad libre no es tarea fácil.



No fue un discurso vibrante, pero sin embargo impactó porque fue compacto, sobrio, concreto y le habló al país todo. Mostró ese liderazgo tan particular suyo y que marcará su forma de gobernar.



Más allá de repasar cada uno de los puntos que considera prioritarios y que fueron sus temas de campaña, una y otra vez reiteró que sus planes son para todo el país, sus ciudades, sus pueblos y el campo también.

Ha sido el período de continuidad democrática más largo y es de esperar que se siga prolongando por mucho tiempo más. También ha sido el tiempo en que la alternancia de partidos fue más frecuente y en el que hubo mayor estabilidad institucional.



La jornada tuvo sus momentos emotivos. La recorrida en el auto de su bisabuelo con la vicepresidenta Beatriz Argimón alrededor del Palacio Legislativo fue uno de ellos, saludando a los 2.000 jinetes que habían venido desde todos los rincones del país para desfilar detrás suyo en su recorrido desde el Palacio hasta la Plaza Independencia. Fue una imagen impactante.



También fue fuerte el momento en que el presidente saliente Tabaré Váz-quez en un gesto muy personal tomó del brazo a Lacalle Pou y recorrieron juntos el camino hasta el estrado. Ese momento de transmisión del mando al pasarle la banda presidencial, demostró el especial significado que tiene la continuidad y permanencia de una democracia, de un Estado de Derecho y sus instituciones, más allá de que cambien los presidentes y los partidos en el gobierno. Fortaleció la idea de la alternancia como una de las prácticas saludables que tiene una democracia.



Todo esto, además, en el día que se recuerdan los 35 años del retorno a la democracia. Desde entonces, la ceremonia del domingo se repitió ocho veces. En un país donde a lo largo de su historia predominaron los períodos de gobiernos democráticos, aunque también hubo dolorosas interrupciones, este no es un dato menor. Ha sido el período de continuidad democrática más largo y es de esperar que se siga prolongando por mucho tiempo más. También ha sido el tiempo en que la alternancia de partidos fue más frecuente y en el que hubo mayor estabilidad institucional.



Al ponerse el sol, la fiesta terminó. Los jefes de estado que nos visitaron volvieron a sus países, los jinetes desandaron el camino y regresaron a sus pagos.



Queda sin embargo el recuerdo de una formidable jornada, que solo se consolidará si el gobierno logra cumplir muchas de sus propuestas. Sabemos que ningún gobierno puede hacer todo lo que prometió y que a veces incluso se equivoca, pero si al final del camino los uruguayos sienten que viven mejor, que vale la pena tener esperanza y donde las expectativas se cumplen, esta fiesta del 1º de marzo habrá tenido un sentido añadido. Solo resta desearle éxito al presidente Luis Lacalle Pou y al equipo que formó para trabajar con él. Si tiene éxito, a todos los uruguayos nos irá bien.