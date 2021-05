Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El pasado lunes se celebró el día mundial de la Libertad de Prensa.

Un hito central para cualquier sistema democrático pero que en Uruguay este año se vio empañado por una serie de denuncias y especulaciones cuyo resultado, pasados los días, dejaron en evidencia un peligro tan nuevo como alarmante que afecta a este principio.



Pero empecemos con un breve apunte. La libertad de prensa no es un derecho o una gracia concedida a los periodistas o a las empresas de medios. La libertad de prensa es parte central de la libertad de expresión, y se basa en el principio de que una sociedad democrática requiere que sus ciudadanos manejen la más amplia información para poder luego tomar las decisiones adecuadas. Tanto en su vida personal, como a la hora de definir políticas públicas o a los gobernantes que las pondrán en práctica.



Tan importante es este principio, que la constitución impide toda regulación anticipada y prefiere asumir cualquier daño que pueda generar una información errada antes que habilitar una censura previa. Y amparar el discurso ofensivo, con tal de no cortar la circulación de ideas y noticias.



Pero volvamos al episodio de esta semana. Resulta que justo el día que se conmemora este hito, se lanza una denuncia de que una llamada desde Presidencia había provocado el despido del coordinador de un informativo de la TV abierta. Una denuncia que, de ser cierta, sería muy grave y una mácula en nuestro sistema de libertades públicas.



Pero la denuncia tuvo sus particularidades. Primero se basaba en un hecho cierto: una empresa de TV abierta decidió romper el vínculo laboral que la unía con un periodista que coordinaba el área de noticias. Pero a partir de ahí empezó lo significativo. El exrelator de libertad de Expresión de la OEA (nada menos), Edison Lanza denunciaba que: “El periodismo en Uruguay contra las cuerdas. Eduardo Preve fue despedido del informativo de mayor rating, sin causal y en marco de negociaciones gobierno/canales por Ley de Medios. Era periodista clave y ecuánime. Mi solidaridad con Preve. El efecto autocensura será inevitable”.



La impactante denuncia fue inmediatamente secundada por referentes del mundo de la comunicación del anterior gobierno como Gustavo Gómez, y periodistas como Darío Klein, corresponsal de CNN latina en Uruguay. Y hasta el gremio de la prensa emitió un duro comunicado al respecto. Allí se denunciaba sin medias tintas la intervención del gobierno en esa decisión empresarial, y se sugería que una reunión de un directivo del canal con el gobierno en el marco de la decisión legislativa sobre la “ley de Medios”, estaría vinculada al hecho. Salieron luego, de manera coordinada a denunciar el asunto, legisladores del MPP, como Daniel Caggiani o Sebastián Sabini. Hay que recordar que el exrelator de la OEA, Lanza, ocupa hoy un cargo importante en la intendencia de Canelones, gobernada por Yamandú Orsi, también del MPP. Una cosa hay que destacar de esto: nadie aportó ni una prueba, ni una evidencia, nada que diera un mínimo de solidez a esa gravísima denuncia. Lo cual no evitó que Lanza y Gómez, por ejemplo, hablaran directamente de “censura”, y cargaran culpas al gobierno.

En el día de la Libertad de Prensa, nada menos, profesionales de renombre salieron a dar sustento a una denuncia gravísima, sin aportar evidencia alguna que la sustentara, y que luego fue desmentida por todos los implicados de manera contundente.

Casi tan llamativo como eso es que el gremio de los periodistas, y varios destacados representantes de esa profesión, acudieran prestos a las redes sociales a potenciar la especie, yendo contra todas las reglas básicas del periodismo, y perjudicando en forma directa el trabajo de sus colegas que revisten en ese canal, cuya labor, por acción o por omisión, quedaba ahora cubierta por un manto de sospecha.



Las horas mostraron que la denuncia era injustificada, ya que ambas partes la desmintieron de forma categórica, y no hubo un testigo o elemento que permitiera darle credibilidad.



Hay observadores que, presos de mentalidades muy conspirativas, llegan a pensar que esto fue una “operación” para perjudicar al gobierno, digna de un “House of Cards” subtropical. Difícil de creer que en medio de una crisis sanitaria y social como la que atravesamos, haya gente con capacidad de algo así.



Pero lo que sí preocupa es que en la semana de la Libertad de Prensa, haya periodistas, y hasta su asociación, capaces de ir a las redes sociales a impulsar o darle empuje a una denuncia tan grave, sin aportar un elemento fáctico que la sustente. Poniéndose así al mismo nivel que cualquier “troll” pago de los que abundan en las redes, y dando un golpe en la línea de flotación a su credibilidad profesional, como a la del conjunto de quienes practican ese oficio hoy en el país. Y la libertad de prensa, sin profesionales creíbles, vale poco y nada.