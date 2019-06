El legado narco

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En 2011 las personas en situación de calle rondaban los 500. En 2016, un censo del Mides elevó el número a 1.651 y ahora los datos del propio Ministerio dicen que creció a 2.083. Lo que también aumentó fue el presupuesto del Mides, que al momento de su creación en 2005 era de US$ 65 millones, en 2014 US$ 172 millones y ahora anda por los US$ 300 millones, lo que da un total de más de 2.000 millones de dólares gastados en planes de asistencia social desde su creación.



Pero hay otro dato que interesa en este nuevo censo sobre quienes viven en las calles: un 59% aceptó que consume drogas todos los días, lo que los ubica en la categoría de “consumidor problemático”. La presencia de las drogas explica mucho de lo que pasa en este país. Guste o no guste al gobierno, existe una correlación entre la asistencia del Mides y el aumento del consumo de drogas que se viene manifestando en las zonas periféricas de Montevideo y del Interior por la existencia de nuevos protagonistas de la realidad social en barrios, pueblos y ciudades: las bandas de narcotraficantes.



El expresidente Julio María Sanguinetti fue muy claro cuando dijo que “hay muchas cosas que se están haciendo mal. Las políticas sociales fracasaron y mi colega Mujica dice que la realidad los desbordó… Hace diez años no se hablaba de bandas de narcos y eso fue en los gobiernos frenteamplistas. Es de ahora. Nació en estos años y es gravísimo”.



Tiene razón y es muy fácil de comprobar: alcanza simplemente con recordar cuándo se empezó a hablar acá en Uruguay de narcotraficantes, bandas de narcos, sicarios y ajustes de cuenta. Delito siempre hubo, como en cualquier sociedad de cualquier época. Podrá aumentar o disminuir, pero existe desde que apareció el hombre. En cambio, las bandas narco -en este país por lo menos- eran desconocidas hasta hace poco y ahora son parte del panorama diario de la crónica policial.



La Policía Antidroga estima que en cada barrio de la periferia operan al menos dos bandas (El País 04/04) y la violencia comenzó a aumentar cuando empezaron los robos entre los propios delincuentes, o en medio de una transacción algún sujeto se llevaba mucho más de lo encargado a punta de pistola. El “damnificado” iba por él y ajustaba cuentas. Ahí empezaba una cadena de muertes. Esa lucha entre facciones significaba además el copamiento de barrios enteros por los delincuentes que no aceptaban intervenciones de afuera, por más uniforme policial que llevaran. Las pocas informaciones que se podían lograr estaban en poder del Mides, pero como dijo el Director Nacional de Policía, Mario Layera, no se accede a ella porque responden que “es reservada”.



El mismo Estado, compartimentado por el Mides, sabotea la lucha contra la droga.



El tema de la droga hace tiempo también que ha dejado de ser patrimonio de Montevideo, se ha extendido al interior y algunos casos han adquirido enorme notoriedad. Hace un tiempo la ciudad de Minas fue escenario de violentos enfrentamientos entre dos bandas de narcotraficantes que llegaron hasta un desfile de carnaval. Maldonado y San Carlos están nuevamente al tope e inclusive han agregado a Pan de Azúcar. Los últimos choques de bandas en esa zona han dejado un saldo de cinco muertos.



Y el tema de la droga llega por supuesto a los niños. Hay algunos episodios conocidos porque fueron difundidos por los medios, como los niños en las escuelas que juegan a vender droga moliendo las tizas, o aquellos hermanos de 10 y 13 años que fumaban marihuana durante el horario escolar, o los que sueñan con ser narcos y trabajan en los esquemas de distribución como mandaderos o “perros”. Pero debe haber muchos más, porque todo lo vinculado a la droga, lejos de batirse en retirada, crece de manera escalofriante mientras el gobierno anda a los tumbos para librar su combate y ni siquiera marchan todos hacia el mismo objetivo.



No hay dudas que este gobierno frenteamplista va a dejar un largo y penoso legado, con la economía maltrecha, un déficit fiscal que ha trepado a porcentajes olvidados, el país endeudado, empresas fundidas, el agro castigado, la educación jibarizada, las políticas sociales convertidas en aparato clientelista, la prepotencia sindical exacerbada.



Pero el debe más dramático para la sociedad es la presencia de las bandas de narcotraficantes con sus códigos de terror y de muerte que amenazan -como dijo en su momento Layera- en convertirnos en Guatemala o El Salvador.



El cambio es ahora o nunca, porque este país no aguanta más.