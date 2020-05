El laboratorio y la sociedad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El planeta atraviesa una pequeña “era dorada” de la ciencia. Esto es particularmente notorio en un país como Uruguay, que no suele dar ninguna relevancia mediática ni presupuestal a su comunidad científica.

Pero que desde hace dos meses, le otorga más segundos de televisión y más centímetros en los diarios a los investigadores que a los futbolistas. ¡Asombroso!

Esta fiebre, acicateada por el pánico al coronavirus, se ha cebado en forma especial con los periodistas. Que a veces parecen lanzados en una carrera frenética por encontrar a alguien de túnica blanca al que enchufar el grabador y hacerlo hablar de todo lo humano. Asumiendo que todo lo que dice un científico, aunque se aleje de su área de especialidad, es una verdad absoluta.



Por ejemplo, un virólogo sabe de virus. Parece una obviedad, pero no tanto. Sobre todo cuando se busca a un experto en virus, y el presentador de TV le empieza a preguntar sobre políticas públicas que poco o nada tienen que ver con lo que se puede ver en un microscopio.



Lo que queremos decir con toda esta cháchara, es que no hay que ser demasiado sagaz para descubrir que la política, o la ideología, están muchas veces detrás de lo que consumimos como verdad científica. Ya sea porque la misma media la manera del científico de ver la realidad, o porque quien va a buscar su voz, lo lleva a ese campo.



Esto se puede notar cuando un comunicador se refiere a la “verdad científica”, o al “consenso científico”, como una cosa monolítica e inapelable, contra la cual solo se animaría a ir un ignorante o un fanático. Vale señalar que si fuera por la “verdad científica” de su tiempo, Cristóbal Colón se hubiera quedado tomando jerez en Sevilla toda su vida. La ciencia, la política y el periodismo, están mediados por la visión y la ideología particular de quien los practica. Y esa visión muchas veces hace que quien emite un comentario cometa errores peligrosos.



Un ejemplo es el del prestigioso científico John Ioannidis, de la universidad de Stanford. Ioannidis es uno de los investigadores más citados del mundo, y ha hecho carrera justamente desnudando los vicios que afectan hoy a los estudios científicos. Como muchas veces los investigadores, ya sea por lograr fondos, “tenures”, titulares, o simplemente el reconocimiento de la gente, tienden a torcer sus resultados para acomodarlos al sentir dominante.



Justamente Ioannidis fue víctima de ese mismo pecado hace pocos días, cuando realizó un estudio que demostraba que el coronavirus era mucho menos letal de lo que se pensaba, por lo cual cerrar las economías de los países era un error sin justificación. Eso lo convirtió en la estrella semanal de los medios conservadores en EE.UU. Pero también le puso encima una lupa enorme de gente dolida, que terminó por revelar que su estudio cometía los mismos pecados que muchos a los que Ioannidis había criticado antes.



En la otra punta del “mapa”, (en todo sentido), pasan cosas similares. Por ejemplo, en estos meses ha salido largos minutos en TV un pediatra uruguayo, que con una forma de comunicación muy llana y eficaz, viene explicando las características de la pandemia, y cómo debe hacer la gente para cuidarse. Sin embargo, a medida que pasaban los días, sus apariciones se empezaron a volver más sombrías, más críticas con la política oficial, y más demandantes de medidas draconianas de control social. Eso aunque los números se empeñaban en mostrar que lo hecho por el gobierno parecía estar funcionando.

Es buenísimo que Uruguay reconozca a sus científicos e investigadores. Pero parte de ese reconocimiento es no transformarlos en gurúes de la todología.

Pues sus redes sociales en las últimas horas explican mucho del fenómeno. Primero, con declaraciones impropias de un profesional con exposición pública, acusando de “pelotudos a energía hidráulica” a los surfistas, que simplemente practican una actividad individual, al aire libre. Y luego, haciendo comentarios claramente dirigidos al Presidente, señalando que “Mayo de 2020 y hay que recordarles que las mujeres no son incubadoras con piernas”. Comentario gratuito y que tergiversa lo dicho por el mandatario en conferencia de prensa.



La conclusión que deberíamos sacar de todo esto, es que cada uno a su función. Que es buenísimo que Uruguay reconozca a sus científicos e investigadores. Pero parte de ese reconocimiento es no transformarlos en gurúes de la todología. A la hora de definir las políticas públicas, los responsables deben ser los políticos. Asesorados por los mejores científicos, claro. Pero reconociendo que los profesionales a la hora de tomar decisiones complejas, que afectan a muchas áreas de la realidad humana, son ellos y merecen también nuestro respeto. Para algo los votamos.