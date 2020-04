Keynes otra vez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Durante la crisis de la década del 30, JM Keynes propuso que la solución de la depresión requería el aumento del gasto público. Esa postura podía ser válida cuando en Estado Unidos el mismo alcanzaba al 7% y 8% del PBI, con un sector público pequeño.

Hoy la pregunta pertinente es que diría Keynes al respecto en esta crisis que aqueja al mundo donde en distintos países, el gasto ya fluctúa por encima del 40% del PBI y en Francia llega al 56%. Pero hoy nos encontramos ante una situación inédita en la historia, que es la crisis universal causada por el coronavirus. Consecuentemente, la tasa de desempleo ha alcanzado niveles exorbitantes y seguramente seguirá creciendo. Durante la gran depresión de los años 30 en Estados Unidos este subió al 25%.



Ante la realidad actual no puede esperarse otra cosa de la política de los gobiernos que estar pendientes de reducir al máximo los efectos de la pandemia. ¿Ello significa la necesidad del aumento del gasto público? Pregunta fundamental cuando el crecimiento del gasto estatal es un problema endémico, igual que la mala asignación de recursos, lo que ha disminuido el crecimiento económico. Recordemos a Juan Bautista Alberdi: “Hasta aquí el peor enemigo de la riqueza del país, es la riqueza del fisco”. Sin embargo, Alberdi no había sufrido el coronavirus y la interrogante se plantea nuevamente.



Estamos ante otra esfera peligrosa respecto del impacto de la inflación, cuyo factor determinante en países como la Argentina en primer término y en menor medida el Uruguay, es el Estado. Keynes escribía: “por tanto el cambio en el valor de la moneda, es decir, el aumento del nivel de precios, es importante para la sociedad solamente cuando su incidencia es desigual”.



Pero por el momento, si abandonamos a Keynes y entramos en la discusión pendiente en cuanto a que la inflación es un problema monetario, conclusión que muchos no comparten, resulta indubitable que la inflación ha sido causada por el aumento del gasto público que la financia, le quita recursos al sector privado y endeuda en demasía a los países.



El economista, escritor, e inversionista, George Gilder en su WEALTH AND POVERTY escribió: “No es principalmente el déficit federal la causa de la inflación. Si el déficit es cerrado con tasas de impuestos más altos y la oferta monetaria permanece constante, el nivel de precios subirá en la forma ortodoxa de la ley de costo. Habría menos inversión y producción y menos nuevos productos”.



Pasemos entonces a la situación que estamos viviendo. La teoría económica parte de la percepción universal de la realidad que se ha enfrentado. Hutchison ( Terence 1912 2007) escribía: “El éxito que tuvo Adam Smith con la publicación de su obra La Riqueza de Las Naciones, tuvo un efecto no deseado que fue hacerle creer al mundo, que la economía era una ciencia independiente de la política y de la ética”.

Estas especulaciones están condicionadas por la siguiente coyuntura. En los años 30 había deflación en Estados Unidos y el Estado gozaba de crédito, por lo cual podía endeudarse y gastar invirtiendo en proyectos de infraestructura.

Pero el problema al que nos enfrentamos implica la necesidad de cambiar basamentos económicos que se aceptaron a través de la historia. Como consecuencia de ello estamos ante la necesidad de modificar los conceptos previos basados en el principio fundamental de libertad señalado por Locke, “el derecho a la búsqueda de la felicidad”. Nos guste o no nos guste ante los hechos presentes parece desaparecer la mano invisible y no queda otra que aceptar que solo el Estado puede tratar de impedir la tristeza que surge de la realidad que se enfrenta.



Un hecho inusitado de la situación actual es que la creación de moneda, como la está pensando el gobierno del país vecino puede que les permita corregir el impacto que tiene el coronavirus directamente sobre su producción y el desempleo. La expansión monetaria que crearía el Estado para entregar a los ciudadanos es posible argüir que no es parte del gasto público. Es el gasto de los ciudadanos que permitiría aumentar la demanda de productos y consecuentemente una mayor producción para satisfacer la demanda. Se podría decir entonces, que el que gasta la moneda creada no es el Estado sino los ciudadanos.



¡ Que milagro de la historia !



