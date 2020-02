Jubilados con tareas remuneradas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Entre los varios temas que propone el proyecto de ley de urgente consideración está, como es obvio, el relacionado a la seguridad social.

Y apunta a dos aspectos: uno es el de estudiar una reforma de fondo que logre sacar al sistema de la profunda crisis en que se encuentra y el otro es el referido a quienes por haberse jubilado, no se les permite hacer tareas remuneradas.



Sobre este segundo aspecto, nuestra edición del domingo pasado dedicó un muy buen informe y puso sobre el tapete un tema que cada vez genera mayor preocupación, pero desde el Estado hay señales siempre reacias a que las actuales normas sean revisadas. Es que nuestro Estado tiene una compulsión a intervenir en los aspectos más cotidianos de la vida de la gente, por lo general para perjudicarla en lugar de hacer que su existencia sea más llevadera.



Suele decirse que las cosas no son tan así, que si una persona aportó toda su vida en una caja, al jubilarse puede tomar algún otro trabajo remunerado siempre que sea de otra caja. El razonamiento encierra una gran trampa. Mucha gente aportó toda su vida sólo en la Caja de Industria y Comercio y si se jubila, las posibilidades de tener otra tarea paga será seguramente en la actividad privada. La realidad, como se ve, desmiente la retórica.



Esta prohibición es absurda por muchas razones. En primer lugar porque parte del supuesto que la jubilación no es un derecho generado por el asalariado tras muchos años de aporte: el dueño de ese ahorro es el Estado. No se acepta que tras décadas de trabajo y habiendo llegado a una edad determinada, una persona cuenta con los ahorros necesarios, tiene derecho a cobrar ese ingreso y además también tiene derecho, si lo desea, a trabajar en alguna tarea que complemente su ingreso y le de satisfacción.



En segundo lugar, se parte del supuesto que una vez jubilada, la persona no tiene más nada que hacer en la vida a no ser sentarse en la plaza y alimentar palomas (para usar la vieja imagen popular). En tercer lugar, las jubilaciones en Uruguay son bajas incluso para quienes habiendo tenido buenos ingresos durante su vida laboral y hecho aportes sustanciosos, pues su jubilación tiene fijado un tope. Que sean bajas y que además se le pongan trabas a la persona para compensar su ingreso, es un acto de crueldad lisa y llana.



Lo establecido en el proyecto de ley de urgente consideración es apenas un esbozo de lo que deberá hacerse y no parece claro si esta medida se hará coordinadamente con una eventual reforma de la Seguridad Social o si se hará por separado.



El sentido común y también un sentido de justicia aconsejan que se haga por separado. Este tema en particular pretende simplemente enderezar una cuestión muy puntual que es abusiva e injusta. En el mundo civilizado, este tipo de discriminación no se hace.



Por lo tanto lo que corresponde es resolverlo cuanto antes y de forma sencilla. En el informe de nuestra edición del domingo, se consulta a expertos que están de acuerdo con este criterio y también opinan los que creen que primero debe ser discutido, que hay que analizarlo bien, que hay que considerar las complejidades del tema.



Este tipo de argumentos solo pretende darle largas al asunto para eventualmente nunca resolverlo. Si le hacemos caso a ellos, la discriminación y la injusticia perdurarán.



Tampoco parece de recibo el argumento de que esto afectará al empleo juvenil. Ni los jubilados que hagan una tarea remunerada están en condiciones de hacer los mismos trabajos que sí pueden hacer los jóvenes, ni las funciones que cumplan las personas mayores serían apropiadas para los jóvenes. El jubilado además, difícilmente busque un empleo de horario completo, sino uno donde pueda aportar su experiencia y sentirse útil. Tal vez incluso con tareas que pueda realizar desde su casa (hoy Internet y las redes lo permiten). Tampoco busca un ingreso gerencial, sino tan solo complementar lo que recibe del BPS. Por lo tanto, no hay tal competencia; son dos realidades muy diferentes.



Hace dos períodos, el entonces diputado nacionalista Daniel Mañana y más recientemente el diputado colorado Conrado Rodríguez (con un proyecto más preciso) trajeron este tema ante el Parlamento. Es hora pues de dar una respuesta definitiva y eso propone el proyecto de ley. Una solución sencilla, clara, sin muchas vueltas, que no le complique la vida ni al jubilado que quiere trabajar ni al empresario que quiera contratarlo, y sí le signifique un ingreso al BPS.



Este tema no puede seguir siendo postergado.