La interpelación frustrada

El Frente Amplio ha decidido suspender indefinidamente su anunciada interpelación al ministro del Interior, Jorge Larrañaga.

La decisión, según han explicado, tiene que ver con la situación de la pandemia, y la necesidad de no generar conflictos innecesarios en momentos en que todo el país debe estar unido por una causa. Una decisión muy elogiable, pero que oculta otros motivos menos principistas.



En las últimas horas se han conocido nuevos datos sobre la evolución de los delitos en el país. Y esos datos son un espaldarazo contundente a la gestión del ministro Larrañaga. La cantidad de homicidios en noviembre de 2020 (21) fue 38,24% menor que en el mismo mes de 2019, cuando se registraron 34 asesinatos. Respecto a las rapiñas, también se registró un descenso de 11,27% en comparación con noviembre de 2019. En 2020 hubo 2.189 robos con violencia mientras que en 2019 fueron 2.457. Los hurtos también bajaron, según las cifras del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad, y pasaron de 11.748 en noviembre de 2019 a 9.537 en el mismo mes de este año (-18,82%). En tanto, las denuncias de violencia doméstica bajaron 8,5% (de 3.262 a 2.970) y también cayeron las denuncias por abigeato de 178 en 2019 a 127 en noviembre de 2020.



Estas cifras muestran un panorama alentador, ya que como dijo el propio Larrañaga, “no solo quebramos la curva de crecimiento. Logramos bajarla y confirmar la baja. Es la mayor caída de delitos desde el año 2005. Se señalaba que no se podía con esa curva de la resignación, pero hoy -se mire por donde se mire- tenemos en los primeros nueve meses de gestión una baja sostenida”.



Vale señalar que uno de los argumentos que se usaba para desestimar estas cifras, era que ocurrían en medio de una pandemia que había reducido la movilidad. Como bien sabemos por estas horas ante el aumento de casos de coronavirus, esa movilidad lleva meses en situación prácticamente normal.



Pero casi tan interesante como ver esta evolución positiva de los indicadores, es ver la actitud de la oposición.



La realidad es que la interpelación a Larrañaga se definió cuando ocurrió el incidente en Plaza Seregni, en el cual agentes policiales que fueron a pedir a un grupo de gente que se dispersara, fueron agredidos con botellas y piedras. Como ha ocurrido ya varias veces en estos apenas 9 meses de gobierno, los legisladores del Frente Amplio se subieron al carro de denuncias absurdas y sin fundamentos, asegurando que la Policía había reprimido groseramente a jóvenes pacíficos y amigables, y fue allí que se empezó a hablar de la interpelación.



Luego, los videos mostraron una realidad diferente, y todo se desinfló. Aunque se sigue esperando las disculpas de los Andrade, los Bergara, los Carrera, y toda esa dirigencia tan proclive a la calificación desmedida.



Como el caso de Plaza Seregni se cayó, la oposición empezó a hablar de los delitos, y de que se manipulaban las cifras. Cifras difundidas por un Observatorio creado por el FA cuando era gobierno, y que sigue dirigido por el mismo profesional. Al punto que se dijo que se iba a crear un Observatorio propio, del cual no se habló más.

El anuncio de la suspensión indefinida de la interpelación al ministro Larrañaga coincide con una nueva confirmación de la baja de delitos, y con videos que prueban sin lugar a dudas que en Plaza Seregni no hubo represión alguna.

Pero como los números siguen mejorando, había que buscar otra excusa para la interpelación. Y ahí apareció el senador Bergara, el rey del eufemismo, y autor intelectual de obras magnas de esa ciencia como el “espacio fiscal”, o la “adecuación tarifaria”. Ahora Bergara acuñó otro concepto original. La interpelación no sería por nada de esto, sino por “la cuestión actitudinal del ministerio”. Sí, como lo escucha. ¿Cómo debe ser la “cuestión actitudinal” de un ministro, según el senador Bergara? ¿Como la de Bonomi, balbuceando justificaciones incomprensibles? ¿Como la de Jorge Vázquez, culpando sistemáticamente a las víctimas por su desventura? ¿Como la del hoy senador Carrera, que atribuía todo a “ajustes de cuentas”? ¿O como la de ese “periodista” amigo, que pasó 10 años diciendo que no había solución posible, y que todos teníamos que adaptarnos a este clima de violencia, del cual claramente éramos culpables por ser trabajadores y honestos?



Nos quedamos con las ganas de saberlo.



La realidad es que la oposición padece un problema serio de falta de norte. No terminan de aceptar que perdieron el gobierno en elecciones limpias y democráticas. Que la gente se cansó de sus excusas y que eligió a otro, cuya receta viene dando resultados. Entonces tiran manotones de ciego contra todo lo que se mueve, aunque muchas veces, como esta, termine en un papelón. El uruguayo no es bobo y toma nota.