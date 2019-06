El horror del Estado auditado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Auditoría Interna de la Nación (AIN) depende del Ministerio de Economía y Finanzas y todos los años realiza auditorías a distintos organismos del Estado. En su número 2020, el semanario Búsqueda informó sobre los resultados de 2018, y la evaluación más elemental no deja lugar a ninguna duda: son un verdadero horror.



La AIN presenta sus resultados según las siguientes categorías problemáticas para cada dependencia auditada: “extrema”, cuando las debilidades detectadas son “muy significativas” y exigen actuar lo más rápido posible; “alta”, cuando se deben tomar medidas “pronto”; y “media”, que implica que el riesgo en la gestión “no es significativo” pero que igualmente precisa cambios.



Para las auditorías del año pasado, sus conclusiones fueron que hubo resultados extremos en un 19% de los casos, “alto” en el 50% del total y “medio” en un 31%.



Informa Búsqueda que hubo distintos problemas, como por ejemplo la falta de transparencia en un programa de entrega de materiales para vivienda del personal del Ministerio de Defensa; subvenciones de Turismo pendientes de rendición desde hace más de 10 años; recaudación en los peajes sin controles adecuados; y atraso de hasta cuatro meses en el ingreso de datos al sistema informático del Hospital Maciel. Pero eso no es todo.



Entrando más en detalles de otras auditorías, también queda claro el despilfarro y la mala gestión estatal, esos que siempre todos intuimos pero de los que no siempre podemos hacernos de informaciones concretas.



Está el caso, por ejemplo, de las compras de caravanas para identificación animal en el Ministerio de Ganadería (MGAP), que significaron un gasto total de más de 10 millones de dólares en 2018. LA AIN constató que se recurrió al mecanismo de compra directa por excepción, porque lo que hay en realidad es una pésima previsión del tiempo de proceso licitatorio, de las cantidades demandadas y del stock mínimo a partir del cual se debe iniciar un llamado para comprar esas caravanas.



Las consecuencias, según la AIN e informadas por Búsqueda, son que “no existe evidencia formal de la consulta de precios que asegure que no se estén abonando precios superiores a los de mercado, por acuerdos implícitos de oferentes”. Es decir: por mala gestión estatal, y quizá también por colusión de oferentes, es muy probable que el MGAP haya pagado un formidable sobreprecio por las caravanas.



Otro ejemplo refiere a prestaciones de salud en forma gratuita y vitalicia a las víctimas del terrorismo de Estado. Con un presupuesto de algo menos de medio millón de dólares en 2017, hubo más de 1.200 personas que solicitaron beneficiarse de esta disposición.



Sin embargo, la AIN señala que hubo personas que efectivamente se beneficiaron pero que no reunían “las condiciones previstas por la normativa para constituirse en beneficiarios”. Además, agrega, “no se puede asegurar que las prestaciones pagadas hayan sido efectivamente brindadas y cumplan con la calidad correspondiente”.



Así las cosas, la AIN señala pequeñas y grandes injusticias con dineros públicos, sobrecostos que paga el Estado por mala gestión, falta de controles que terminan beneficiando a tal o cual en desmedro de los intereses públicos, e incluso demoras de meses para cumplir con gestiones que sirven para brindar mejores servicios y bajar costos eficientemente.



Sin embargo, hay que destacar algo muy positivo en esta tarea de la AIN, que es precisamente que ella existe y que hace públicos sus resultados. Es decir que el Estado logra establecer instancias institucionales de las que efectivamente surge la información que se precisa para luego, con voluntad política, decidir mejorar radicalmente las gestiones que se auditan.



Todo esto importa mucho en este año de campañas electorales. En efecto, muchas veces los debates giran en torno a cuestiones teóricas o ideológicas que importan poco a los ciudadanos. En concreto, por ejemplo, cuando se habla de la necesidad de la reforma del Estado pero nada se dice de estos resultados de la AIN, se está de hecho evitando señalar la realidad efectiva en la que vivimos, que es que dos de cada tres de los organismos auditados presentaron problemas de gestión gravísimos.



Luego de casi quince años de gobiernos frenteamplistas y con estos resultados que muestran el horror de la gestión pública, los discursos de los precandidatos de izquierda que prometen reformar y modernizar al Estado parecen muy poco creíbles.



Esa es la verdad que se concluye de las auditorías de la AIN.