Historia de plata quemada

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.





No se logró gas ni para un encendedor Bic, pero sí se brindó y se pagó -entre otras cositas- una generosa estructura de masajes, gimnasia laboral, personal trainers y fisioterapia para todos los empleados de Gas Sayago, una de las obras más emblemáticas de lo que hicieron con el dinero de los uruguayos las sucesivas administraciones frenteamplistas.



También se alquila un predio de siete hectáreas y un espacio portuario a la Administración Nacional de Puertos que cuesta US$ 125 mil por mes y se mantienen enhiestos los 71 pilotes que saltaron a la fama cuando el entonces candidato presidencial del FA Daniel Martínez visitó el barrio Santa Catalina y sufrió el bullying de Jorge Zabalza. Esos pilotes hoy se mueven en forma peligrosa y han obligado a un área de exclusión para la navegación de 300 metros y demolerlos (o hacerlos desaparecer) tiene un costo de 8 millones de dólares.



Además, existen numerosas demandas judiciales contra Gas Sayago: varias de ellas son laborales y rondan los US$ 20 millones; está previsto que la liquidación de la empresa cueste US$ 150 millones y unos US$ 600 mil por concepto de despidos. Recién el 12 de diciembre del año pasado, cuando ya no había duda de que el FA había perdido y se venían tiempos nuevos de la mano de Lacalle Pou y la coalición republicana, el directorio de UTE que presidía Gonzalo Casaravilla (desde el año 2010) resolvió que se iniciarán “las acciones apropiadas” para proceder al cierre y la liquidación de Gas Sayago, que había dejado de funcionar (pero no de gastar) cinco años antes.



Y que quede claro, si bien la regasificadora fue uno de los tantos inventos del entonces presidente Mujica, (lanzado en mayo de 2013 durante la visita del venezolano Nicolás Maduro), su sucesor en la Torre Ejecutiva, Tabaré Vázquez, ratificó su construcción a principios de 2016: “Se va a cumplir y la vamos a terminar en un tiempo prudencial”, aunque unos meses más tarde, como por arte de birlibirloque, cambió de opinión y salió a decir que “para el Estado ha dejado de ser prioritaria la instalación de una planta regasificadora”. Lo cierto es que dos gobiernos consecutivos del FA apoyaron esta obra, que a todas luces fue siempre un verdadero disparate y que estaban paradas desde febrero de 2015.



Recordemos algunas de sus características:



1) La inversión alcanzaba los 1.125 millones de dólares y UTE (con el 79, 35% de las acciones) y Ancap (con el restante 20,65%) -las dos empresas públicas más poderosas del país- se constituyeron en “fiadores ilimitados, lisos y llanos” de la obra. Y, además, el Estado otorgó una “garantía soberana” en caso de que se incumpliera “cualquiera de las obligaciones garantizadas”, firmada por el presidente Mujica y su ministro de Economía Fernando Lorenzo. En pocas palabras: quedamos prácticamente hipotecados.



2) Se había solicitado a la empresa naviera japonesa MOL la construcción del buque tanque más grande del mundo (¡si señor!), de 345 metros de largo por 55 metros de ancho, con una capacidad de almacenamiento de 263.000 metros cúbicos de gas licuado, que sería arrendado por Uruguay. La capacidad total de producción de la Regasificadora sería de 10 millones de metros cúbicos de gas diarios y se podrá ampliar a 15 millones si la demanda lo requería.



3) La demanda de gas uruguaya comprendería el 10% del gas, en tanto el 90% restante se exportaría a la Argentina, por un mínimo de 10 años. La obra era uruguaya pero la pagaban los argentinos. ¿Tan giles eran y son? Argentina no solo rechazó la posibilidad de ser parte de la Regasificadora, tampoco firmó ningún documento que la comprometiera en la compra “asignada”. Importa gas desde Bolivia y tiene abundantes reservas, que no solo le permiten contemplar su demanda sino que también le permiten vender, como por ejemplo a Uruguay (que es lo que hace). Giles no son.



Así las cosas, no sorprendió para nada que UTE, a propuesta del representante del Partido Nacional en el Directorio de la empresa, Felipe Algorta, pidiera una auditoría internacional a fondo y se hiciera un llamado público a tal efecto. La designación recayó en Price Waterhouse Coopers que fue la única que se presentó y ya empezó a trabajar.



El panorama del proyecto y de todo lo que ocurrió es uno de los más increíbles dislates y se estima que la plata quemada en esta absurda aventura frenteamplista anda por los 200 millones de dólares. Y ahora hay que escucharlos cómo reclaman y reclaman más recursos, después que los dilapidaron alevosamente. No entienden que lo mejor es callar y si hablan debería ser para pedir disculpas al ciudadano que ha financiado el desquicio.