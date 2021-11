El guionista del FA

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Lejos estamos de los buenos tiempos en que prestigiosos creativos uruguayos como Claudio Invernizzi, Michel Visillac y Carlos Bentancout creaban campañas publicitarias honestas para el Frente Amplio.

A todos (incluidos los propios frenteamplistas) sorprendió el spot de lanzamiento de la campaña para derogar 135 artículos de la LUC, pomposamente titulado “Manifiesto”, que contiene una interminable sarta de mentiras, como no se recordaba en la historia de la comunicación electoral uruguaya.



Durante algunos días, sus impulsores lo bajaron de circulación, generando en los compatriotas de buena voluntad la esperanza de que se hubieran arrepentido de agitar cucos disparatados, como que la LUC “privatiza la educación pública”, “echa a los inquilinos de sus casas” y “obliga a comprarse armas para defenderse”. (Pero enseguida volvieron a publicarlo: solo agregaron una traducción a lenguaje de señas...).



Esta semana se develó la incógnita: el creativo a cargo de ese mensaje espurio no es uruguayo. Es argentino y kirchnerista. Su nombre: Leandro Raposo. Dicen los responsables de la Comisión del Sí que realiza su trabajo honorariamente “por militancia”. Si es así, tienen mucha suerte, porque Raposo es un muy exitoso creativo, instalado en España, que gestiona la comunicación global de marcas de primera línea. Lo más probable es que esa colaboración militante se la hayan solicitado gentilmente Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, a quienes él viene produciéndoles la propaganda política desde hace años, seguramente a precios multimillonarios. Ahí nomás, de arranque, hay una constatación preocupante.



Porque lo que sorprendió a muchos del spot “Manifiesto”, en el sentido que instalaba en Uruguay la “grieta” que divide de forma repugnante a los argentinos, terminó ratificándose de la peor manera.



Lejos de una tradición comunicacional uruguaya garantizada por la ética y el respeto (“dura con las ideas pero suave con las personas”, como gusta decir el presidente Lacalle Pou), este spot inauguró la mentira descarada, la exageración absurda y una frase que resume inmejorablemente la vocación explícita de dividir a la sociedad: “no voy a disfrazarme de lo que no soy. No voy a olvidarme de dónde vengo ni a quiénes pertenezco”.



El guionista de Cristina y Alberto, y ahora también del Frente Amplio y del Pit-Cnt, incurre aquí en un sincericidio deleznable. Para él (y por extensión, para los políticos que asesora) sus clientes son el bando de los buenos y puros. Y ojo con que haya votantes que piensen con cabeza propia y decidan pasarse al otro bando, al de los oligarcas, neoliberales y bla bla bla.



Es el maniqueísmo berreta que nunca aceptaron los frenteamplistas demócratas, pero con el que insisten sin tregua los Andrade, los Civila, los Núñez, esa minoritaria pléyade de defensores de dictaduras que parece haberse apropiado del Frente Amplio.

Paradoja a destacar: creó ese insultante eslogan de que “La LUC no es Uruguay”, pero resulta que quien no es uruguayo... ¡es él!



Celebrando el lanzamiento de la insidiosa campaña, Raposo disparó un tuit para el mejor recuerdo de hasta dónde llega el despiste de la nueva mayoría frenteamplista: “Muchos no sabrán qué es la LUC. La LUC es una macro ley que modificó de manera exprés 400 derechos fundamental (sic), sin debate y en plena pandemia”. ¿Nadie le contó a este señor que el primer proyecto de ley fue divulgado antes de asumir el gobierno? ¿Nadie le comentó que fue ampliamente modificado en el debate parlamentario? ¿Nadie lo puso al tanto del pequeño detalle de que la bancada del Frente Amplio votó afirmativamente más de la mitad de sus artículos? ¿Y de dónde sacó lo de “400 derechos fundamental”?

Según se supo, el principal informante de este creativo fue el inefable dirigente del sindicato de Antel Gabriel Molina (el mismo que declaró a nuestro diario aquello de que “me importa un carajo lo que haya votado el Frente Amplio”, ¿se acuerda?). En una contradicción propia de una comedia de enredos, un integrante de la comando de comunicación por el Sí, Enrique Cal, admitió públicamente que Raposo es el creador de la campaña, mientras Molina adujo que no, que es “un integrante más del equipo” y que el eslogan delirante lo inventó él mismo.



En realidad, estos detalles son anecdóticos. Lo relevante de este asunto es que el Frente Amplio está recibiendo una “pequeña ayuda” de sus amigos kirchneristas. Avanzan sin complejos hacia una peronización de la política uruguaya, convencidos de que el fin justifica los medios.



Todo muy triste.