¿Una “gran batalla” por Ancap?

A medida que se va saliendo de las urgencias que impusieron los meses de pandemia, aparecen en el horizonte los proyectos reformistas cuyas concreciones deben ser impulsadas por los partidos de la Coalición Republicana (CR) que gobierna el país. Y uno de los principales, sin duda, refiere a Ancap.

Uno de los problemas que sufre Ancap proviene de una de las consecuencias más graves de los 15 años de gestión frenteamplista en el poder: se trata del enorme peso que fueron adquiriendo los sindicatos en la definición del rumbo general de las políticas de gobierno. En efecto, como el Frente Amplio (FA) siempre precisó de la movilización sindical para ganar en protagonismo en la escena política, la contracara fue que, cuando le tocó gobernar, cedió dimensiones claves del poder a los dirigentes de esos sindicatos.



Así las cosas, en vez de tener empresas conducidas por los representantes elegidos por el gobierno, y que contaban por tanto con la legitimidad del mayor poder de la democracia que es el que proviene de los resultados de las urnas, las administraciones de izquierda terminaron generando una especie de co- gobierno con los sindicatos. Lo expresó con claridad el presidente de Ancap en declaraciones a Búsqueda el jueves pasado: desde 2008, se pasó a confundir “participación con cogestión”. Pero, agregó, son dos situaciones bien distintas, porque “una cosa es negociar las consecuencias de una decisión que la empresa podrá tomar o no y otra es negociar las decisiones que tiene que tomar la empresa” con el sindicato.

En este contexto, la “gran batalla” de Ancap, según su presidente, es la de volver a establecer el orden y el papel que tiene cada cual en la organización empresarial. Como nadie es tonto en este juego, y mucho menos el presidente Stipanicic que tiene larga experiencia como funcionario de Ancap, este cambio seguramente implicará tener que prepararse para una conflictividad sindical mayor. Implicará, por tanto, tomar medidas preventivas para no dejar al país paralizado en caso de medidas gremiales radicales, y apoyarse en la legislación aplicable para desalentar acciones que no correspondan con lo que la ley permite.



Cualquier que conozca algo de estos temas sabe que una batalla en el ámbito que hace a la disposición y distribución de energía es un tema muy grave para cualquier país. Vaya como ilustración, por ejemplo, la durísima huelga de meses que tuvo que soportar (y vencer) el gobierno de Thatcher en los años 80 en el Reino Unido para que el sindicato minero diera el brazo a torcer, y se pudieran así enfrentar reformas estructurales en la energía de ese país que potenciaran sus capacidades productivas y la mayor competitividad de su economía.



La “gran batalla” por retomar el control de Ancap, empresa que efectivamente está entregada a una distorsionada co- gestión sindical, precisa pues de sólidos apoyos políticos que vayan más allá de la gestión que pueda hacer su actual directorio. Por supuesto que importa el respaldo que esté dispuesto a dar el presidente de la República. Pero también se hace necesario que todos los partidos de la CR estén espalda con espalda en esta batalla que, en definitiva, es en favor del país productivo.



Porque la clave es que hay que terminar de una vez por todas con el monopolio de Ancap que tanto daño le hace al Uruguay entero. El sindicato de Ancap, que se opone tajantemente a esta medida, siempre señala el riesgo de que esa empresa pierda dinero si se avanza en la desmonopolización. ¡Cómo si en todos estos años Ancap no hubiera perdido plata, cuando ha sido un barril sin fondo que a través de precios carísimos de los combustibles ha hecho pagar a los contribuyentes sus numerosos y ruinosos negocios!



Para dar una “gran batalla” hay que tener mucho coraje político. No solamente porque el sindicalismo izquierdista radical hará todo lo posible para desestabilizar la economía si ve que realmente puede llegar a perder poder de decisión en Ancap. Sino porque el FA preferirá siempre apoyar a ese sindicalismo desmedido, antes que defender la legitimidad de conducción del rumbo político centrado en el directorio del ente: allí está, por ejemplo, la decisión del FA de adherir al referéndum que pretende derogar la forma en la que la ley de urgente consideración definió los cambios de tarifas de combustibles, a pesar de que, en su momento en el Parlamento, todo el FA votó afirmativamente por ese mecanismo.



Para dar una “gran batalla” hay que pertrecharse mucho y bien. Cuidado con los voluntarismos y las improvisaciones.